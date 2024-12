Il Comune di Mornago premia 13 studenti con le borse di studio al merito

Si è svolta lo scorso lunedì 23 dicembre l’annuale cerimonia di consegna delle borse di studio al Municipio di Mornago. Quest’anno ha voluto celebrare il merito e il talento di giovani promettenti nella comunità mornaghese.

Tredici le borse di studio in totale distribuite tra le diverse fasi dell’istruzione: 7 destinate agli studenti della secondaria di primo grado e 6 assegnate agli studenti della secondaria di secondo grado.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti ha visto la partecipazione del Sindaco di Mornago Tamborini Davide e dell’assessore all’istruzione Giovanna Bea e di gran parte dei consiglieri comunali del Comune di Mornago.

«La cerimonia di consegna delle borse di studio è uno degli eventi più importanti per un’amministrazione – ha detto il primo cittadino Davide Tamborini – Il merito e il sacrificio vanno premiati sempre. Auguro a questi studenti di continuare con grande successo il loro percorso scolastico, auspicando che un giorno diventino parte attiva all’interno della nostra comunità».

Soddisfatta anche l’assessore all’istruzione Giovanna Bea che ha esortato i giovani a continuare a studiare per realizzare i propri sogni. «Sono estremamente fiera dei risultati ottenuti dai nostri studenti – ha concluso Bea -. Questa amministrazione si impegna a promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, alla formazione e alla crescita delle giovani generazioni anche con il riconoscimento al merito».

L’amministrazione comunale ha istituito questo riconoscimento per gli studenti nel 2016 finanziando tale spesa con la riduzione dello stipendio del Sindaco, della giunta.

«L’impegno per il futuro è quello di finanziare un sempre maggior numero di borse di studio, confermando così il suo sostegno costante all’istruzione e alla crescita dei giovani mornaghese – aggiunge il sindaco Tamborini Davide – anche attraverso una modifica dell’attuale regolamento inserendo anche borse di studio al merito sportivo».

L’importo delle borse di studio distribuite quest’anno ammonta ad € 3.200,00 arrivando a toccare quasi i € 20.000,00 di borse di studio distribuite dalla sua ideazione.

L’attenzione ai ragazzi non si ferma solo alle borse di studio ma nei prossimi mesi del 2025 continuerà il progetto di “Benessere in comune” finanziato anche dal dipartimento della famiglia che prevede incontri, laboratori e serate a tema sia per i ragazzi che per i loro genitori.

Interessante iniziativa che sarà svelata dopo la metà del mese di Gennaio prevede diversi appuntamenti di incontro con sportivi professionisti di livello nazionale ed internazionale che porteranno la loro testimonianza di “impegno e dedizione” per arrivare agli obiettivi.