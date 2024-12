Il Prefetto di Varese prova a mediare sulle rotte di Milano Malpensa

Enac, Enav, Arpa e il comitato “Vivere Coarezza” a colloquio con il prefetto di Varese, referente della Repubblica competente per il territorio di Varese. Un tentativo di “raffreddare” lo scontro sulle nuove rotte.

Vivere Coarezza – che si definisce “libera associazione per una vita normale” – comprende molti dei cittadini che hanno presentato un mese fa un esposto sulle nuove rotte sperimentate per sei mesi e di cui ora si attende la valutazione (è in corso la fase delle assemblee pubbliche).

Il confronto davanti al Prefetto viene riferito proprio dallo stesso Comitato, che comunque annuncia che “i cittadini si riservano comunque di procedere nelle sedi giudiziarie competenti“.

Nel comunicato completo, che riportiamo qui di seguito integralmente, il Comitato specifica anche le sue richieste davanti al Prefetto.