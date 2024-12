Il sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano: “L’ordinanza comunale non può vietare i botti”

« Non si possono vietare». Il sindaco di bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe tocca risponde a chi gli chiede di emettere un’ordinanza contro i botti di capodanno.

Nella risposta il sindaco spiega: «Ci tengo a precisare che i cosiddetti “botti” sono articoli di libera vendita e, di conseguenza, di libero utilizzo. Nessuna ordinanza comunale può vietarne l’uso, poiché ciò sarebbe in contrasto con le normative nazionali.

Resta però fondamentale il buon senso delle persone, sia nel rispetto degli altri che nella scelta di destinare il proprio denaro in modo più utile e responsabile. Confidiamo nella collaborazione di tutti per garantire un Capodanno sereno e rispettoso per l’intera comunità».

La posizione del primo cittadino è in controtendenza rispetto a quelle di altri sindaci, come Varese o Malnate, che invece hanno deciso per il divieto con ordinanze sindacali. Il divieto riguarderà le giornate del 31 dicembre e dell’1 gennaio.