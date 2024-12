In vista del big match, l’Amca Elevatori si sbarazza di Verona

Fila via secondo pronostico la partita del debutto casalingo dell’Amca Elevatori Varese, che batte nettamente l’Alitrans Verona con il punteggio di 63-34. La squadra di Zorzi è costretta a fare di necessità virtù e brilla meno di altre volte, ma le assenze di Roncari e Paonessa hanno costretto a rotazioni ridotte e a non andare troppo per il sottile.

Roncari dovrebbe comunque rientrare sabato prossimo quando a Bizzozero arriverà la Nordest Castelvecchio in quello che è considerato il principale big match del girone. Il classico incontro con il circoletto rosso tracciato sul calendario perché una vittoria può agevolare la strada verso i playoff ma, ancora di più, una sconfitta rischia di lasciare margini ristretti in ottica seconda fase. E non è detto che in campo possa anche esserci Gabriele Silva che ha scelto di prendersi un anno di pausa ma ha dato disponibilità per disputare comunque qualche partita.

Con Verona, avversaria sconfitta nettamente in precampionato, l’Amca ha impiegato un quarto di gioco per scaldare i motori (10-4 alla prima sirena) ma poi si è sbloccata con i contropiedi nati dai rimbalzi difensivi che hanno permesso ai biancorossi di prendere il largo.

Senza il bomber Roncari, sono stati i due stranieri a guidare l’attacco di Zorzi con 16 punti ciascuno per Cardoso e Samadi. Doppia cifra (11) anche per Nava mentre il miglior realizzatore del match è stato il veronese Ahmethodzic con 19 punti.

Amca Elevatori H.S. Varese – Olympic Verona 63-34

(10-4, 27-14, 51-28)

Varese: Marinello 8, Samadi 16, Sala, Cardoso 16, Fiorentini 4, Nava 11, Pedron 8. All. Zorzi.

Verona: Benati 5, Brunelli 10, Ahmethodzic 19, Dal Pozzo, Farinati, Bianchi, Minaya. All. Imperio, Dal Pozzo e Pellegrino.

Arbitri: Viglianisi e Petruzzellis.

RISULTATI (2a giornata)

Pol. Disabili Vicenza-Uicep Torino 80-30; Amca Elevatori H.S. Varese-Alitrans Verona 63-34; I Delfini 2001 Montecchio-Uicep Torino 20-39. Hanno riposato Nordest Castelvecchio, CUS Padova e Albatros Trento.

CLASSIFICA: Varese, Vicenza 4; Castelvecchio, Verona, Torino 2; Padova, Montecchio, Trento 0.

Castelvecchio, Padova e Trento una partita in meno. Torino una partita in più.