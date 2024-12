Insubria Eventi accende il Natale con una serata di musica e divertimento

Insubria Eventi torna a scaldare l’atmosfera natalizia con una serata speciale al Ritual di Castellanza, in programma mercoledì 11 dicembre dalle 21.30. Pensata per universitari ma aperta a tutti, l’iniziativa è un’occasione perfetta per immergersi nello spirito delle feste con amici e colleghi, grazie a un mix irresistibile di musica, convivialità e tradizione.

Durante la serata, simboli immancabili delle festività italiane come pandoro e panettone saranno offerti ai partecipanti, regalando un tocco di dolcezza al clima già festoso. Inoltre, sono previsti ospiti “natalizi” a sorpresa, pronti ad aggiungere un ulteriore tocco magico alla serata.

“L’obiettivo è creare un momento di aggregazione, dove studenti e non possano incontrarsi e divertirsi in un’atmosfera rilassata e natalizia” spiegano gli organizzatori di Insubria Eventi.

Per maggiori informazioni: locandina