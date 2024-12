Intervento urgente sulla linea elettrica: chiude per due giorni al traffico via Veratti a Varese

A causa di un intervento urgente sulla linea elettrica, dalle ore 8.30 di martedì 3 dicembre per 48 ore verrà chiusa al traffico via Veratti per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. (foto d’archivio)

Il tratto interessato dal divieto di transito va dall’inizio di via Veratti, all’intersezione con via Sacco, fino a piazza San Giovanni Bosco.