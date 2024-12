La cena solidale di Busto Arsizio compie 10 anni: “Donate per rendere il Natale una festa per tutti”

Quando avevano iniziato, nel 2014, avevano aiutato 7 persone. Lo scorso anno 200. Sono i numeri della grande cena solidale di Busto Arsizio che quest’anno compie 10 anni. Un decennio in cui se da un lato la formula è cambiata soprattutto dopo il covid, dall’altro il senso dell’iniziativa è sempre lo stesso: portare la serenità e la felicità tipiche del giorno di Natale anche a chi purtroppo vive sulla propria pelle momenti difficili, condividendo un pasto caldo e un sorriso con chi un pasto fatica a permetterselo.

Così anche quest’anno i ragazzi del progetto “Diamoci una mano” passeranno il 25 dicembre ai fornelli, non solo per la propria famiglia ma anche per preparare il cibo da distribuire la notte di Natale. «In un mondo dove ci si nasconde dietro nickname o profili segreti -spiega Matteo Vago, uno degli organizzatori- noi ragazzi vogliamo metterci la faccia e il cuore. Anche quest’anno il ritiro è in memoria del nostro amico Marco Finocchiaro che purtroppo da qualche anno ci dà il suo supporto da lassù. Ci affidiamo ancora una volta al cuore delle persone che per tanti anni ci hanno aiutato a portare speranza e felicità in notti buie, tristi e fredde dove il cibo caldo, un thè caldo e qualche parola di conforto sono più forti di qualunque paura e dove si riesce a vedere la magia del dono nel suo senso più puro, ovvero un sorriso sul volto di chi lo riceve. Aiutateci, renderemo la notte del 25 dicembre un momento felice davvero per tutti»

Aiutarci è facile: chi vuole potrà portarci qualcosa e condividere idealmente un posto a tavola con una persona (o una famiglia) in difficoltà. Quest’anno ci saranno tre ritiri, tutti presso la chiesa dei santi Pietro e Paolo in via San Cirillo 6 a Busto Arsizio: