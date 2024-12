La Via delle Api: insieme per il futuro delle nostre alleate

Le api non sono solo produttrici di miele: sono le custodi della biodiversità, le instancabili operaie che garantiscono la nostra sopravvivenza attraverso l’impollinazione. Ma oggi sono in pericolo. Cambiamenti climatici, pesticidi e parassiti stanno mettendo a rischio la loro esistenza, e con essa la salute del nostro pianeta. Da questa consapevolezza nasce “La Via delle Api”, un progetto che unisce conoscenza, esperienza e amore per la natura, e per la quale abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding su Idea Ginger.

Perché il tuo sostegno è importante

La “Via delle Api” sarà molto più di un semplice percorso: sarà un’esperienza immersiva lunga oltre due chilometri, tra natura e pannelli informativi realizzati con materiali ecosostenibili, arricchiti da QR code che rimandano al racconto di un anno sul mondo delle api, realizzato con l’apicoltore Federico Tesser. Il progetto culminerà nel giardino di Materia, l’ex scuola di Sant’Alessandro, nostro nuovo Spazio Libero di Varesenews, dove i visitatori potranno osservare da vicino le api, scoprire i segreti dell’apicoltura e degustare mieli locali.

Ogni donazione ci avvicina a questo traguardo e ci permette di costruire un luogo che valorizza il ruolo delle api e promuove uno stile di vita sostenibile.

La magia della cera d’api: un dono prezioso

Lo sapevi che per produrre un chilo di cera, le api devono consumare circa 10 chili di miele? Questo straordinario materiale, creato dalle api ceraiole, è alla base della struttura del loro alveare e del nostro progetto. La cera d’api è incredibilmente versatile: viene utilizzata per fare candele, cosmetici, prodotti farmaceutici, pellicole riutilizzabili e molto altro.

Le ricompense che ti aspettano

Sostenendo il crowdfunding, non solo aiuterai a costruire la “Via delle Api”, ma riceverai ricompense esclusive che valorizzano il lavoro delle api e degli apicoltori. Tra queste:

– accesso al documentario “Un anno con le api”, prodotto da VareseNews;

– vasetti di miele biologico e partecipazione a workshop pratici;

– visite guidate alla “Via delle Api” e degustazioni di mieli locali;

– la possibilità di incidere il tuo nome lungo il percorso come “Amico delle Api”.

Unisciti a noi: costruisci un futuro per le api

Le api ci insegnano la cooperazione e la resilienza. Ora è il nostro turno di ricambiare. CLICCA QUI e aiutaci a creare un luogo dove grandi e piccoli possano scoprire l’importanza di queste instancabili lavoratrici.