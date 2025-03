Alla scuola Sant’Agostino di Casciago l’inglese si vive, non solo si studia

Se imparare una lingua significa immergersi nella sua cultura, allora la Scuola Sant’Agostino di Casciago ha trovato la chiave giusta per far amare l’inglese ai suoi studenti. Non solo lezioni frontali, dove si insegnano lessico e grammatica, ma coinvolgimento attivo nelle tradizioni britanniche, trasformando l’apprendimento in un’esperienza viva e divertente.

Ogni anno, gli alunni della Sant’Agostino prendono parte a eventi e celebrazioni che li trasportano direttamente nel cuore della cultura anglosassone. La Pancake Race, per esempio, è stato un appuntamento particolarmente apprezzato: con grembiuli e padelle alla mano, i bambini si sono sfidati in una simpatica corsa mentre fanno saltare le frittelle (in quest’occasione costruite dai bambini, per evitare sprechi di cibo) in aria, proprio come vuole la tradizione britannica del Martedì Grasso.

A primavera, la scuola si colora con l’Easter Egg Hunt, la divertente caccia alle uova di Pasqua. I piccoli esploratori si lanciano alla ricerca delle uova di cioccolato nascoste nel giardino della scuola, affinando spirito di squadra e capacità di osservazione, mentre scoprono la gioia delle festività pasquali inglesi.

Altra tradizione molto apprezzata dagli studenti è stato l’Afternoon Tea. In questa occasione speciale, i bambini più grandi hanno cucinato golosi muffin al cioccolato e gli “scones”, tipici dolcetti inglesi da gustare con burro e marmellata. I più piccoli si sono invece dedicati ai tramezzini salati e all’allestimento in classe di una vera e propria sala da tè con tanto di tovaglie ricamate e fiori freschi!

Sempre in campo gastronomico è stato proposto anche il Fish and chips: il piatto che più di ogni altro, racconta la storia e l’anima del Regno Unito. Sperimentarsi nella preparazione dei piatti tradizionali inglesi non è solo un modo per arricchire l’esperienza educativa, ma è anche un potente strumento per promuovere la comprensione interculturale all’insegna della convivialità e della condivisione.

Alla base di queste proposte c’è la certezza che l’inglese non sia solo una materia, ma una porta aperta sul mondo. Attraverso queste iniziative, i bambini migliorano la lingua in modo naturale e divertente, ma sviluppano anche un’attitudine internazionale che li accompagnerà nel loro percorso scolastico e professionale.