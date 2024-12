Le Pop up tra le lucine di Varese cantano Carol of the bells: il video

L’ultimo video delle Pop Up è un regalo di Natale a tutta la città. Il celebre gruppo vocale femminile di Varese ha infatti registrato e pubblicato su YouTube una speciale versione del tradizionale canto di Natale Carol of the bells, intonato tra le migliaia di lucine che dalla fine di novembre illuminano il capoluogo bosino.

Dai Giardini Estensi a Piazza Monte Grappa, da corso Matteotti a piazza XX Settembre, passando da iglou, giostrine e pista di pattinaggio. Le 15 giovani cantanti, tutte di età compresa tra i 17 e i 23 anni , cantano il Natale trasformando gli scorci più suggestivi della città illuminata a festa in una cartolina di auguri che è un vero piacere guardare e ascoltare.

Nel video l’unica comparsa esterna al gruppo canoro – ma non troppo – è Fausto Caravati che, nell’insolita veste di ambulante del mercatino di Natale, porge dei dolci alle ragazze. Un omaggio a una presenza fondamentale per il gruppo che è nato proprio all’interno di Solevoci, l’associazione guidata da Caravati che da anni promuove il canto corale in città.

Qui le ragazze si sono conosciute, riconosciute e unite in un progetto di gruppo che valorizza e accresce le competenze musicali di ciascuna, a prescindere dal percorso personale. Tra chi studia in conservatorio, chi ha già un diploma di liceo musicale o chi lo sta ottenendo.