Licata chiede una seduta di commissione regionale a Varese con Fontana, Giorgetti e Guidesi per Metasystem e le altre crisi

Anche il consigliere regionale Giuseppe Licata ha partecipato al presidio dei lavoratori della Meta System di Mornago. Licata ha sottolineato l’urgenza di affrontare la crisi dell’azienda e ha proposto un’azione concreta:

«Ho scritto al presidente della Commissione regionale Attività produttive e occupazione per chiedere una seduta pubblica urgente da tenersi presso la Provincia di Varese alla quale possano partecipare il Presidente della Regione Attilio Fontana, l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti».

Licata ha ribadito l’importanza di un impegno coordinato delle istituzioni per sostenere lavoratori e imprese della provincia di Varese. «Ho fatto questo gesto con assoluto spirito costruttivo – sottolinea Licata – Sono certo dell’impegno che tutte le istituzioni stanno già mettendo per affrontare nella maniera più concreta la crisi economica che sta colpendo in maniera particolare la provincia di Varese. Adesso è importante rafforzare la rete istituzionale e politica che deve stare al fianco dei lavoratori e delle imprese. Per questo ritengo significativa questa seduta di commissione: che sia momento di confronto, di condivisione e di sinergia».