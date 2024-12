Astuti al presidio di Mornago: ‘Meta System va salvata per il bene del territorio’

Questa mattina anche il consigliere regionale del PD Samuele Astuti ha partecipato al presidio organizzato all’alba dai lavoratori della Meta System di Mornago.

«Meta System è un’azienda che rappresenta un’eccellenza nella produzione di tecnologie avanzate – dichiara Astuti – e può contare su 133 dipendenti altamente qualificati, oggi a rischio di perdere il posto di lavoro. Nonostante le gravi difficoltà finanziarie affrontate, si tratta di una realtà solida che può e deve essere salvata».

Secondo il consigliere, il ruolo del governo è cruciale: «È fondamentale che l’esecutivo intervenga, poiché le trattative con la proprietà, composta da una multinazionale cinese e da tre fondi di investimento, anch’essi cinesi, si preannunciano particolarmente complesse».

Astuti sottolinea inoltre l’importanza strategica dell’azienda, anche sul territorio: «Meta System sviluppa sistemi elettronici avanzati per il settore automobilistico, coinvolgendo anche numerose aziende locali. La crisi in corso rischia di generare gravi ripercussioni sull’intero tessuto economico del nostro territorio. È necessario agire con urgenza per evitare una catastrofe occupazionale e industriale».