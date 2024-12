Manutenzione ai pali della luce, chiusure per una notte tra la A8 e Varese

Sulla A8 Milano-Varese, sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: Sulla A8 Milano-Varese:

per chi proviene da Milano, sarà chiuso l’allacciamento con la A60 Tangenziale di Varese, verso il valico del Gaggiolo, e l’allacciamento con la Strada Varese-Gazzada (SC5), verso Buguggiate.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-verso il Valico del Gaggiolo, uscire anticipatamente allo svincolo di Castronno e proseguire sulla SP341, verso Varese/Gazzada;

verso Buguggiate, uscire anticipatamente allo svincolo di Castronno e seguire le indicazioni per Caidate/Azzate/Buguggiate.

Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5):

-per chi proviene da Buguggiate, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A60 Tangenziale di Varese e di percorrere la SS712 e la SS342, verso Varese.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-per chi proviene dal Valico Del Gaggiolo, sarà chiuso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla SP1, verso Buguggiate, e di percorrere la SP17 e la SP341, verso Varese.