Mastini, altro esame d’alta quota: in via Albani arriva l’Aosta

Il sogno del tris ci sta tutto, inutile negarlo, e dopo aver battuto la capolista Caldaro ed aver vinto sullo scivoloso ghiaccio di Feltre, calare il terzo jolly a scapito dell’Aosta – ingaggio alle 20,30 di mercoledì 18, Acinque Ice Arena – sarebbe un fantastico regalo per i tifosi gialloneri. Ma prima ancora sarebbe un grande pacco-dono per i Mastini stessi che, visto l’impegno e la qualità di gioco, meritano di concludere il loro personalissimo Grande Slam.

Non sarà una partita facile da preparare per Glavic, che comunque il panettone se lo è meritato tutto e con tanto di mascarpone, portando avanti una strategia non solo capace di portare vittorie, ma anche di far crescere all’unisono i giovani, migliorando anche le performance di chi di chilometri sul ghiaccio ne ha percorsi molti costruendo un gioco degno di questo nome. Per sperare in una vittoria servirà un’ottima regia e soprattutto la grinta a cui i Mastini ci hanno abituato.

Gli ospiti arrivano ai piedi del Sacro Monte con tutta l’intenzione di fare bottino pieno, schierando senza dubbio quello che sulla carta rimane il miglior roster della lega e non solo in funzione dei 131 gol realizzati. L’unico potenziale tallone d’Achille potrebbe essere tra i pali – in ballottaggio i due ex Marinelli e Tura – anche se per i gialloneri arrivare in zona tiro (e arrivarci in modo di esprimere al meglio le attitudini offensive dei propri alfieri) non sarà semplice. L’Aosta dispone non solo di terzini molto forti tecnicamente, situazione che potrebbe a ogni sortita errata generare azioni di contropiede: tutto il blocco difensivo propone un peso, in senso fisico, nettamente superiore ai funamboli di Glavic situazione di cui bisognerà tenere conto.

Altro fattore da tenere in considerazione è il grande dispendio di energie delle ultime gare dove, per diversi fattori, si è giocato a ranghi ridotti spremendo parecchio i Mastini superstiti. Infine non crediamo nell’influenza negativa del “fattore Buono”: cascare in eventuali provocazioni sarebbe ingenuo, e i Mastini non lo sono. Temibile senza dubbio la versione migliore del “violinista” aostano, che con 12 gol e 19 assist si pone come la terza bocca di fuoco dell’Aosta dopo l’incontenibile De Toni e Nardella (nella foto in alto a tu per tu con Perla). E a proposito di potenziali provocazioni, bisognerà fare molta attenzione a non far giocare Aosta con l’uomo in più, visto che al Patinoire 3 dei 6 gol sono stati subiti con l’uomo in meno.

De Toni contro Vanetti all’andata

MASTINI PIU’ COMPLETI – A corollario del turno infrasettimanale, i Mastini hanno annunciato due nuovi innesti che vanno a completare il roster a disposizione di Gaber Glavic. Il primo nome è un ritorno molto atteso, quello di Alex Bertin: il difensore di Pinerolo è fermo dalla primavera a causa di scelte lavorative che lo avevano portato lontano. Ora il rientro in via Albani per puntellare il reparto arretrato. Tra gli attaccanti invece si è aggiunto Alessandro Crivellari, 17enne fratello dell’altro Mastino Filippo. Veronese, classe 2007, è reduce da un’esperienza di studio e sport in Canada: dopo i Mazzacane, i Borghi e i Matonti c’è quindi una quarta coppia di fratelli in giallonero.