Meteo: a Varese un Natale da ‘o sole mio

“Soleggiato, limpido, cessazione del vento. Solo qualche passaggio nuvoloso nella notte e primo mattino. Gelo notturno ma clima piuttosto mite in giornata. Rialzo delle temperature in montagna con 0°C a 2000 m.“. Sarà così la giornata di Natale secondo le previsioni del Centro geofisico prealpino che prevede un meteo decisamente simile per l’intera settimana che porta verso il natale – mercoledì – , fatta eccezione per il vento che soffierà già a partire da inizio settimana.

SITUAZIONE

Sempre dall’Osservatorio fanno sapere che “la perturbazione proveniente dal N-Europa, transitata domenica alimenta oggi un vortice depressionario sullo Ionio che richiama forti vento da Nord dalle Alpi verso la pianura padana. Torna tempo soleggiato con temperature mitigate da favonio. Da Natale espansione dell’alta pressione atlantica sull’Europa centrale con periodo di bel tempo invernale probabilmente fino a S. Silvestro”.

PREVISIONI

Lunedì “soleggiato, poche nuvole di passaggio. Limpido e ventoso da Nord, fino in pianura, soprattutto dal pomeriggio. Temperature in rialzo per effetto del favonio. Lungo le Alpi molte nuvole con neve portata da Nord sulle creste di confine da vento tempestoso”. Martedì, la vigilia, “Soleggiato e limpido, ancora ventoso da Nord fino in pianura soprattutto al mattino. Temperature mitigate dal favonio.“ Natale come anticipato sarà bello

TENDENZA

Giovedì 26 e venerdì 27: bel tempo invernale, soleggiato. Temperature massime 8/10°C. Durante la notte gelo in pianura e inversione termica sulle Prealpi.