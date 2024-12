Meteo variabile sul weekend dell’Immacolata: sole, pioggia e qualche fiocco di neve sulla provincia di Varese

Meteo incerto sul fine settimana dell’Immacolata che segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio. Ci attende una fase meteo estremamente dinamica e movimentata, con una circolazione atmosferica che assumerà caratteristiche decisamente più invernali della settimana che ci lasciamo alle spalle. Un weekend dove ogni giorno sarà diverso.

Ecco le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per la provincia di Varese:

Venerdì 6 dicembre – Nuvolosità irregolare al mattino con deboli precipitazioni e nevischio oltre i 1500 m. Via via durante la giornata asciutto e soleggiato. Ventilato da Nord con favonio in area pedemontana. Temperature senza variazioni.

Sabato 7 dicembre – Gelate all’alba. Soleggiato al mattino, poi veloce aumento della copertura nuvolosa. Nevicate in serata in montagna fino a circa 1000m, localmente a quote più basse. Temperature senza variazioni.

Domenica 8 dicembre – Nuvoloso sulla fascia alpina con neve portata dal vento sulle creste confinali. Soleggiato con favonio sul resto della regione. Temperature massime vicine ai 10°C.