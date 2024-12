Movida responsabile: l’amministrazione di Varese propone un patto agli esercenti

Questa mattina, giovedì 12 dicembre, l’amministrazione comunale di Varese ha incontrato una delegazione di esercenti del centro cittadino in merito alla nuova norma inserita nel regolamento di Polizia urbana che indica il divieto di consumo e la vendita per asporto di alcolici dalle ore 22 alle 6 in tutta la città e per tutto l’anno.

La riunione è stata utile per comprendere meglio lo spirito della nuova norma, su cui vi è stata condivisione da parte tutti, e chiarire alcuni aspetti sulla sua applicazione. Presenti all’incontro il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessore Raffaele Catalano e il comandante della Polizia locale Claudio Vegetti.

Inoltre, vista la compattezza del gruppo rappresentativo della movida varesina, l’amministrazione ha proposto di stipulare un accordo sui temi della prevenzione sull’abuso di alcol e sull’uso di sostanze stupefacenti. In questo senso è stato concordato un nuovo incontro per il 21 di gennaio per l’elaborazione del progetto e di una campagna congiunta per la sensibilizzazione che prenderà il via con il nuovo anno e che vedrà la collaborazione anche delle autorità sanitarie e delle forze dell’ordine.