Natale a LaCattedrale di Somma Lombardo: musica e solidarietà per il Gaslini di Genova

LaCattedrale di Somma Lombardo ospita una serata di musica e solidarietà il prossimo giovedì 12 dicembre, alle ore 21.00, con l’esibizione dell’artista Charlie Risso. Un evento pensato non solo per regalare emozioni musicali, ma anche per fare del bene. Il concerto, infatti, è organizzato in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti vitali per la salute dei bambini.

Musica e solidarietà: un connubio perfetto

L’artista Charlie Risso, noto per il suo talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, darà vita a una performance che promette di toccare il cuore di tutti i partecipanti. La serata si inserisce nel contesto del Gaslini Art Project, iniziativa di cui LaCattedrale è partner dal 2022, e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per migliorare le strutture e i servizi dell’Ospedale Gaslini, uno dei punti di riferimento per la salute pediatrica in Italia.

Un progetto a favore dei bambini e delle famiglie

Tutti i fondi raccolti durante la serata saranno interamente devoluti all’Ospedale Gaslini, con particolare attenzione ai progetti che sostengono la salute e il benessere dei bambini e delle famiglie in cura. Il Gaslini è un ospedale che si distingue per l’eccellenza nella medicina pediatrica e per il sostegno a 360 gradi offerto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Un appuntamento imperdibile

L’appuntamento con “Natale a LaCattedrale” è quindi un’occasione unica per vivere la magia del Natale, unita alla consapevolezza di poter fare la differenza nella vita di tanti bambini. L’ingresso è a offerta libera, con la certezza che ogni contributo contribuirà a rendere il Natale un po’ più speciale per chi ha bisogno di aiuto.