Presepi dal mondo in esposizione al Romitaggio di Maria Bambina a Ghirla. 

All’inizio dell’autunno, un’insolita scoperta ha dato vita a una piccola meraviglia nel Romitaggio di Maria Bambina a Ghirla.

Galleria fotografica Al Romitaggio di Maria Bambina a Ghirla la mostra di presepi dal mondo 4 di 7

Tre nuove suore, appena arrivate nel convento dell’Istituto delle Suore di Carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, hanno trovato per caso una collezione di presepi provenienti da tutto il mondo. Affiancate dal tuttofare Mauro, le religiose hanno trasformato questa scoperta in una suggestiva mostra allestita nell’atrio e nella cappella del convento.

Ogni presepe racconta una storia, indicando il paese d’origine e mostrando come il mistero del Natale sia capace di attraversare confini e culture. Un messaggio chiaro campeggia all’ingresso: “Il mistero del Natale attraversa il tempo e la storia e illumina il mondo. Prende forma in molte espressioni artistiche e ci consegna la forza della speranza che riempie il nostro presente e il nostro futuro”.

La mostra è visitabile ogni giorno dalle 14 alle 16, ma è consigliato telefonare per conferma al numero 0332 481958 a causa dei frequenti ritiri spirituali ospitati nella struttura.

Un’occasione speciale non solo per immergersi nell’arte natalizia, ma anche per scoprire questo angolo di pace e spiritualità in Valganna, lungo la strada che da Ghirla conduce a Marzio.