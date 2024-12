Prime donazioni per la cena solidale di Natale a Busto Arsizio: “Aiutateci ancora il 21 e 23 dicembre”

Il primo appuntamento per il ritiro delle donazioni per la cena solidale di Natale a Busto Arsizio è andato bene. Lo dicono i ragazzi che sabato pomeriggio erano davanti alla chiesa di Sacconago per raccogliere i primi pacchi di pasta, le scatole di legumi e i panettoni che saranno la base per la grande iniziativa solidale della notte del 25 dicembre.

«Grazie alla sempre grande disponibilità delle persone che ogni anno ci donano con cuore cibo e sorrisi siamo partiti con il piede giusto e abbiamo già raccolto pasta, sughi, scatolame (principalmente legumi), latte e dolci -spiegano Matteo Vago e Vito Russo-. Abbiamo posato i primi mattoni di quella bellissima costruzione che sarà la nostra distribuzione di cibo il 25 dicembre: ogni donazione può aiutarci a ingrandire la nostra costruzione e ci può permettere di aiutare sempre più persone. Aiutateci, anche con poco, renderemo il Natale una festa davvero per tutti».

Come ormai da tradizione, infatti, il cibo che verrà raccolto seguirà due strade distinte: una parte (principalmente quella già cucinata), verrà scaldata, inserita in vaschette e verrà distribuita alle persone senza fissa dimora presso il nuovo fabbricato mensa situato presso la stazione FS di Busto Arsizio; la parte restante (il cibo a lunga conservazione, ma anche alcuni piatti congelati) verrà messa in scatoloni e verrà donata alle famiglie in difficoltà che ci verranno indicate dalle associazioni caritatevoli della città. Anche questa volta verranno ritirati anche assorbenti femminili (che sono un costo “obbligato” per le donne) e cibo per i bambini più piccoli, che saranno condivisi con associazioni che aiutano le giovani famiglie in difficoltà.

Chi vuole partecipare può portare pasta, riso, scatolame, dolci, latte o olio nei prossimi ritiri di sabato 21 dalle 15 alle 17 e di lunedì 23 dalle 18 alle 20. In questo secondo appuntamento verrà ritirato anche cibo cucinato. Se qualcuno volesse aggiungersi al progetto, avesse dei dubbi o necessitasse di chiarimenti è possibile contattare il 3462281305.