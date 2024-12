Protezione Civile di Varese, nuova tenda per la gestione delle emergenze

La Protezione Civile del Comune di Varese potenzia la dotazione delle attrezzature per la gestione delle emergenze e delle attività di soccorso. E’ stata acquisita grazie al finanziamento regionale una nuova tenda pneumatica a montaggio rapido: si tratta una struttura gonfiabile, con una superficie di circa 50 metri quadri, che può essere montata in pochi minuti per la creazione di dormitori, strutture sanitarie provvisorie, ambienti di ricovero o stoccaggio.

«Una struttura che va a potenziare e completare le attrezzature del gruppo comunale di volontari della Protezione Civile – sottolinea l’assessore Raffaele Catalano – per una gestione sempre più efficiente e funzionale di situazioni di emergenza».

Questa mattina (venerdì 27 dicembre) la struttura è stata montata e testata nella sede di Varese con la partecipazione di diversi gruppi di volontari, per una possibile collaborazione a livello operativo in determinate situazioni.

«Una nuova attrezzatura che può essere allestita in breve tempo – aggiunge Gianluca Siciliano, responsabile del gruppo volontari Protezione Civile di Varese – e con l’impiego di poche persone, permettendo di ottimizzare le risorse durante interventi in contesti di emergenza».