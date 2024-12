Quanto ci piace camminare, il sito degli “ex” ragazzi del trekking di Varese

«Siamo un gruppo di (ex) ragazzi con la passione per i trekking da svolgere in giornata e su percorsi non difficili. Abbiamo pensato di trasportare su questo sito le nostre camminate in modo da condividerle con chi ama camminare come noi»: si presenta così “Easytrek Varese“, con le parole del suo creatore, Sergio Bassetti di Orino che ha pensato ad un sito dedicato agli amanti del trekking e delle passeggiate nella natura.

Il focus è in particolare sul territorio del Varesotto, ma sono descritti anche in altre zone della Lombardia e del Piemonte. Il portale si distingue per la sua semplicità di navigazione e la chiarezza delle informazioni, fornendo descrizioni dettagliate delle escursioni, foto, video, e persino tracce GPX scaricabili per orientarsi sui sentieri.

Tra i percorsi più interessanti spiccano il Forte di Orino, una salita panoramica che offre viste mozzafiato sulle Alpi e sui laghi circostanti, e lo stagno della Tagliata, un’escursione più rilassante adatta a famiglie e principianti. Il sito propone itinerari di varia difficoltà, dai giri brevi e accessibili a percorsi più impegnativi, come quello nel Parco Archeologico di Castelseprio, che unisce natura e storia con le sue antiche rovine e luoghi sacri.

La qualità maggiore del sito è l’attenzione ai dettagli: ogni itinerario include indicazioni precise su accessi, dislivelli, e punti di interesse, oltre a consigli utili come abbigliamento adeguato e accortezze per eventuali tratti difficili. Tuttavia, un aspetto migliorabile potrebbe essere l’ampliamento delle categorie per rendere più facile filtrare i percorsi per livello o durata.

Il portale si rivolge non solo agli escursionisti esperti, ma anche ai curiosi che vogliono scoprire le bellezze naturali locali. Con il suo approccio pratico e informativo, è un punto di riferimento ideale per pianificare gite immersi nella natura, rendendo le esperienze accessibili e piacevoli per tutti.