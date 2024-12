Riaperta via Veratti a Varese, fine di 30 ore di caos

E’ stata riaperta a mezzogiorno, e quindi prima delle 48 ore previste, Via Veratti, la centralissima strada di Varese, chiusa dalle 8.30 di martedì 3 dicembre nel tratto tra il suo inizio all’angolo con le vie Marcobi e Sacco fino a piazza san Giovanni Bosco.

Una chiusura che ha causato subito caos e lunghe code, perchè la strada è crocevia di autobus urbani ed extraurbani che passano da viale Aguggiari, nonchè automobilisti che dal centro vanno verso i quartieri di Sant’Ambrogio, Rasa, Fogliaro e ai comuni a nord della provincia, senza contare che è una via che costeggia il centro pedonale, in questi giorni interessato dal primo shopping natalizio.

Il danno da riparare era all’altezza del cantiere aperto in piazza san Giovanni Bosco per la posa dei sampietrini decorativi sulla strada: per poco meno di 30 ore è stato perciò impossibile per le auto andare verso viale Aguggiari, e per i Bus transitare in tutte le direzioni. Per questo nella giornata di ieri ci sono stati forti ritardi per diverse linee urbane. I due ristoranti interessati in quel punto sono rimasti chiusi a pranzo.

La riapertura è avvenuta prima nel senso di viale Aguggiari, e solo poi è prevista i senso opposto: ci si attende ancora qualche disagio, però in smaltimento, sui bus, che però hanno continuato a circolare regolarmente.

I cantieri in via Veratti però proseguono: nella parte riasfaltata stanno disegnando la segnaletica orizzontale, mentre in piazza san Giovanni Bosco continua la posa dei sampietrini. La via resterà perciò aperta ma da percorrere con accortezza.