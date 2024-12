Riaperto al pubblico il centro di raccolta Coinger di Morazzone dopo i lavori di riqualificazione

Il centro di raccolta di Coinger di via Caronaccio 77, è stato riaperto al pubblico dopo un’importante serie di interventi di manutenzione e miglioramento. La struttura era rimasta chiusa durante il mese di luglio e per alcuni giorni a fine ottobre per consentire l’ultimazione dei lavori.

I lavori hanno riguardato diverse migliorie fondamentali: il rifacimento dell’asfalto, l’installazione di nuove sbarre e una guardiola rinnovata per migliorare l’igiene complessiva del centro. Sono stati inoltre aggiunti nuovi parapetti sulla rampa per garantire maggiore sicurezza agli utenti e posizionata una segnaletica aggiornata per facilitare l’accesso e la gestione dei conferimenti.

Il sindaco di Morazzone, Maurizio Mazzucchelli, ha espresso soddisfazione per la conclusione degli interventi: “Siamo grati a Coinger con cui prosegue una fattiva e leale collaborazione. Questa riqualificazione è frutto della costante attenzione e vicinanza ai comuni del bacino servito dalla società.”

Aurora Preleci, capogruppo con delega alla gestione dei rifiuti, ha aggiunto: “La riqualificazione del nostro centro di raccolta è un progetto di grande valore, che rappresenta un servizio indispensabile per i cittadini e per tutti gli utenti di Coinger.”

Anche l’amministratore unico di Coinger, Giorgio Ginelli, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Il centro di Morazzone è uno dei dodici centri di raccolta gestiti da Coinger. La società si assume piena responsabilità della gestione, garantendo strutture a norma e investimenti costanti in automazione, videosorveglianza e sicurezza. Il controllo agli ingressi ha permesso di limitare a 30 l’accesso annuale per ciascun utente, sufficiente per il 98 per cento delle necessità, incentivando in questo modo i conferimenti a domicilio”.