Santo Stefano in campo per la capolista Futura che ospita Olbia

Nel “Boxing Day” della pallavolo femminile torna in campo, in A2, anche la Futura Volley Giovani reduce dalla notevole vittoria di Trento, in rimonta e al tie-break, che ha consentito alle biancorosse di consolidare il primato nel girone B.

Nel pomeriggio di Santo Stefano (ore 16) le bustocche di coach Beltrami ospiteranno l’Hermaea Olbia alla Soevis Arena, il nuovo nome “commerciale” del PalaBorsani di Castellanza che ospita abitualmente le partite delle “Cocche”.

Per Rebora e compagne si tratta del quarto match ravvicinato tra campionato e Coppa Italia: un filotto vincente che va tuttavia gestito dal punto di vista delle forze, anche perché con Macerata e – appunto – Trento la squadra ha dovuto disputare cinque set prima di festeggiare il successo. (foto: LVF/Filippo Rubin)

L’obiettivo è ora quello di chiudere in bellezza il 2024 e regalarsi qualche giorno di meritato riposo. L’Hermaea però va presa con le molle: la squadra sarda è migliorata molto nelle ultime settimane e ora occupano il sesto posto della classifica a due sole lunghezze dal gruppo delle terze. Tra le atlete di punta del sestetto sardo spiccano l’opposta finlandese Piia Korhonen e la schiacciatrice Laura Partenio; un’altra grande protagonista è il libero Sophie Blasi che risulta tra le migliori nel suo ruolo.

FUTURA CHRISTMAS BALLS – In occasione del Boxing Day, il club bustocco ha pensato di fare un regalo anzi ai propri tifosi. Dopo la presentazione dei sestetti titolari le giocatrici biancorosse lanceranno al pubblico presente quattordici palline, tante quante sono le Cocche, ciascuna autografata e quindi unica. Le Futura Christmas Balls rappresentano un modo per ringraziare i supporters bustocchi per il loro prezioso sostegno e rendere ancora più speciale una giornata di festa.