Scopri le scuole dell’infanzia paritarie di Varese: open day per conoscere maestre e servizi

Anche quest’anno le 16 scuole dell’infanzia paritarie aderenti ad Avasm Fism (l’associazione che raggruppa le scuole dell’infanzia di ispirazione cristiana) della città di Varese stanno aprendo le loro porte alle famiglie desiderose di incontrare le maestre e conoscere i servizi offerti.

Per le date degli open day o per prenotare una visita si vedano i recapiti delle singole scuole in calce all’articolo.

Partendo dalla loro ispirazione cristiana, le 16 scuole paritarie si distinguono per la loro capacità di accoglienza di tutti i bambini con le loro peculiarità e le loro particolari esigenze proponendo percorsi adeguati ai sempre più numerosi bambini con bisogni speciali.

Tutte le scuole offrono il servizio di pre e dopo scuola al fine di venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori e la più parte di esse rimangono aperte anche nel mese di luglio.

Le scuole sono dotate di cucina interna garantendo in tal modo la fornitura di pasti gustosi, cucinati al momento, equilibrati da un punto di vista dietetico, in modo che anche il momento del pasto possa rientrare nella ricca offerta formativa proposta.

All’interno delle attività didattiche trovano spazio momenti di educazione alla musica, alla pittura e alle discipline artistiche, alla conoscenza della lingua inglese, alla psicomotricità.

Le 16 scuole paritarie sono molto attente al territorio che le circonda e alle comunità nelle quali sono inserite nonché all’educazione alla cittadinanza e al rispetto della natura. Il tutto attraverso gite sul territorio organizzate durante l’anno.

La maggior parte delle scuole ha attivato anche il servizio di sezione primavera per i bambini più piccoli ed alcune hanno anche il servizio nido realizzando in tal modo la continuità nel settore 0-6.

Una particolare attenzione viene, inoltre, data alla continuità con la scuola primaria.

Grazie alla convenzione con il Comune di Varese il costo per la frequenza di un bambino alla scuola dell’infanzia paritaria è il medesimo delle scuole comunali. Pur agendo in un contesto di rete ogni scuola mantiene una propria peculiarità favorendo la possibilità di incontrare le singole esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

Vediamole in dettaglio:

› Scuola dell’infanzia Santa Gianna Beretta Molla ETS (Sant’Ambrogio) tel 0332229315: la scuola si caratterizza per la presenza di due maestre per classe in modo da soddisfare i bisogni dei singoli bambini ed in particolare di quelli con bisogni speciali e con la possibilità di creare piccoli gruppi d’apprendimento per fasce d’età utilizzando una didattica laboratoriale. Nel pomeriggio dopo l’orario scolastico sono previsti laboratori differenti per ciascun giorno della settimana (giocasport, inglese con insegnante madrelingua, yoga). Il progetto educativo e didattico è basato sull’esperienza e sui linguaggi espressivi del corpo. Si propongono esperienze nella natura e pet terapy. Una particolare attenzione viene data al rapporto con le famiglie proponendo anche percorsi di formazione.

› Fondazione Asilo Piccinelli Comolli ETS (Bosto) tel 0332232298: La scuola offre insegnanti attente e preparate che accolgono i bambini in una struttura accogliente e curata. Con un grande giardino per correre e divertirsi attrezzato con giochi inclusivi pavimentazione antitrauma. Vengono effettuati laboratori curricolari di: psicomotricità, progetto continuità infanzia/primaria e Sezione Primavera/Infanzia, Inglese, atelier di pittura, laboratorio linguistico, di pregrafismo – precalcolo e Coding, biblioteca scolastica. Per l’ampliamento dell’offerta formativa, attivazione di laboratori tenuti da esperti esterni e partecipazione ad eventi organizzati dal Comune di Varese o da altri Enti.

Attività extrascolastiche: in collaborazione con il C.S.I. di Varese attività motoria per i bambini di 4 e 5 anni e in collaborazione con l’Istituto “English & More” laboratorio di inglese rivolto a tutte le fasce d’età.

› Macchi Zonda (Bobbiate) tel 0332310252: la scuola è aperta alle necessità del contesto sociale del rione di Bobbiate e della città di Varese. Oltre al servizio di scuola dell’infanzia e di sezione primavera ha attivato il servizio di nido offrendo un sistema integrato 0-6. La nostra filosofia si basa su un approccio attento e premuroso, in cui ogni bambino è al centro di un percorso educativo unico e personalizzato. In un ambiente sicuro e inclusivo, ogni bambino si sente accolto e incoraggiato a esprimere la propria personalità. Ogni giornata è pensata per stimolare la curiosità e la creatività, ponendo l’attenzione sui valori dell’ascolto, della condivisione e del rispetto reciproco. Il programma che offriamo è basato sulla creazione di laboratori divisi per fasce d’età – in cui i bambini possono esprimere la propria creatività affrontando diversi temi. RICICLI-AMO (3-4-5 anni) – IL CORPO IN MOVIMENTO (3-4 anni) – LOGICO MATEMATICO E CODING (5 anni) – MUSICANTO (3-4-5-anni) – IN VIAGGIO ATTRAVERSO L’ARTE (4 e 5 anni) – BIBLIOTECA CON STORIA ANIMATA (3-4-5-anni).

Ci impegniamo a costruire con le famiglie un rapporto di fiducia e collaborazione, per garantire ai bambini un’esperienza di crescita serena e significativa, in cui sentirsi liberi di essere sé stessi.

› Scuola dell’infanzia Ente Educativo per l’Infanzia C. R. Foscarini ETS (Cartabbia) tel 0332240883 : la scuola è caratterizzata da un ambiente familiare con ampi spazi curati, un giardino ed un orto. Offre laboratori con specialisti esterni. E gode di una stupenda vista sul Monte Rosa, ora innevato, fonte di serenità e tranquillità.

› Macchi Zonda Biumo Inferiore tel 0332335110: la scuola accompagna il percorso educativo e di crescita dei bimbi e delle famiglie con la tradizione e la bellezza. La scuola si avvale di diversi laboratori: creativo, inglese, teatro e psicomotricità.

› San Carlo tel 0332260359: è una scuola parrocchiale, improntata sulla pedagogia di don Bosco, aperta all’accoglienza di tutti. La più importante risorsa della scuola sono le insegnanti e tutto il personale, che grazie alla loro presenza continuativa negli anni garantiscono anche la continuità educativa. Con i bambini utilizza la modalità del “fare esperienza”, per sviluppare le potenzialità di ciascuno. La scuola si trova in una posizione privilegiata, che le consente di entrare in relazione con altre istituzioni (asili nido, scuola primaria, teatro, istituto Molina…) e di fare esperienze a contatto con la natura, sia all’interno della struttura in un ampio cortile con un giardino curato, sia all’esterno nei boschi che visitiamo a scopo didattico.

› Divina Provvidenza (Casbeno) tel. 0332312147: Oltre alla scuola dell’Infanzia è presente anche una Sezione Primavera. Le scelte pedagogiche adottate dalla scuola hanno come fulcro il bambino. In quest’ottica diventano punti cardine i centri d’interesse, dove il bambino è autonomo e protagonista della scelta, i laboratori per competenze, le attività in didattica CLIL lingua inglese e le attività d‘interclasse, atte a stimolare la socialità. L’offerta formativa viene ampliata con attività facoltative scolastiche ed extrascolastiche, tenute da esperti del settore, quali gioco-sport, gioco-danza, psicomotricità, teatro in inglese, laboratorio di musica e yoga.

I progetti annuali sono calibrati in base alle osservazioni e agli interessi dei bambini e vengono pensati e strutturati dalla collaborazione e dal lavoro di tutte le insegnanti.

Lo spazio in cui sono immersi i bambini è accogliente, a loro misura e offre molteplici opportunità di gioco e di azione. Oltre alle sezioni e agli spazi comuni, è possibile trovare una biblioteca dove settimanalmente i bambini scelgono e scambiano i libri, un ampio giardino che circonda tutta la scuola e che viene utilizzato per attività ludiche e di apprendimento, un’aula dedicata ai servizi di pre e dopo scuola, una cucina attrezzata dove quotidianamente la cuoca prepara i pasti.

Ad arricchire l’offerta formativa vi sono momenti di raccordo con le scuole primarie limitrofe, con le quali vi è una stretta collaborazione e con cui vengono periodicamente strutturati degli incontri e delle visite rivolte a tutti i bambini grandi, uscite sul territorio e scambi con i commercianti e le botteghe della zona. Inoltre, da alcuni anni la nostra scuola aderisce annualmente al progetto Green school per incentivare la sostenibilità e l’impatto zero, tema fortemente sentito e promosso dall’intera comunità scolastica.

La nostra scuola promuove con le famiglie un rapporto di reciproco ascolto e interesse; a tal proposito, oltre all’associazione dei genitori che organizza e gestisce feste ed eventi durante tutto l’anno scolastico, la scuola offre due iniziative davvero utili per le famiglie: la variazione degli orari di pre e dopo scuola, con anticipo dell’apertura alle ore 07:00 e chiusura posticipata alle ore 18:00 e il progetto “Holidays & Summer School Camp”. Grazie a questa offerta ludico-ricreativa, i genitori non dovranno più preoccuparsi per la gestione dei propri figli durante le chiusure previste dal calendario scolastico; la scuola, infatti, rimarrà aperta durante alcuni giorni dei periodi di chiusura delle scuole e per tutto il mese di luglio.

› Scuola materna Cattaneo (Valle Olona) tel 0332330045: è una scuola dell’infanzia parrocchiale che cerca di trasmettere i valori della tradizione cristiana attraverso momenti specifici, ed accoglie tutti i bambini indistintamente. Una sua ricchezza è rappresentata dalla collocazione nel rione di Valle Olona, in una zona tranquilla, in mezzo al verde. Il parco in cui è inserita permette ai bambini di vivere esperienze significative all’aria aperta in tutte le stagioni. Altra risorsa della scuola sono le insegnanti e tutto il personale, che grazie alla presenza continuativa negli anni, garantiscono un’educazione attenta e mirata alla crescita del singolo bambino. Obiettivo finale è quello di partecipare e collaborare con la famiglia allo sviluppo di un bambino aperto alla realtà e alla relazione con l’altro, cosciente di sé, capace di aderire a ciò che fa crescere.

› Fondazione Enrico e Cesare Tallachini (Masnago) tel 0332225049: la scuola promuove un percorso di crescita completo, che accompagna i bambini dai 9 mesi fino ai 6 anni, con la presenza del servizio di nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia e un orario pieno, dalle 7.30 alle 17.30. Caratteristica essenziale della nostra realtà è l’accoglienza nei confronti di tutte le famiglie e dei bambini. Dedichiamo attenzione ad ogni bambino nella sua specificità e unicità. Un’attenzione particolare è riservata all’alimentazione, con servizio mensa interno alla scuola in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze alimentari specifiche. La scuola è riconosciuta come una Green School, che ha a cuore la cura del pianeta e di chi lo abita ed educa i bambini a questi valori. La scuola propone laboratori di vario genere, dalla psicomotricità alla musico-terapia, dallo yoga all’arte.

› Asilo infantile Veratti (Varese centro) tel 0332283113: è una scuola accogliente ed attenta all’integrazione delle diversità. Ospita i bambini dai due ai cinque anni (sezione primavera e scuola dell’infanzia). La scuola propone un progetto annuale il cui tema accompagna tutto l’anno scolastico, con l’interazione di laboratori specifici di psicomotricità, teatro, musicale e linguistici. Offre inoltre attività pomeridiane di ginnastica artistica e gioco danza. L’offerta si completa con i servizi di pre e doposcuola, come attività integranti della giornata scolastica. Il servizio mensa è interno.

› Scuola dell’infanzia San Gottardo (Rasa) tel. 0332-224330: l’approccio educativo della scuola si fonda sui principi del REGGIO CHILDREN APPROACH. La scuola è situata nel cuore del Parco Campo dei Fiori, grazie alla collaborazione con l’ente Parco, dispone di spazi nei boschi per l’educazione in natura, sviluppa e partecipa a progetti in collaborazione con l’ente Parco e con Legambiente. Nelle attività si utilizza materiale naturale e destrutturato. La cucina è interna e propone preparazioni fresche ogni giorno. La scuola organizza laboratori quali Il gioco del dipingere, laboratorio ‘CLOSLIEU’ di Arno Stern, il laboratorio Musica e Ritmo, la Psicomotricità a Scuola, il Laboratorio di Acquerello, le attività STEM/STEAM, lo Sportello Pedagogico, e altre novità in arrivo. Servizio di pre-scuola e dopo-scuola attivi.

› Istituto Maria Ausiliatrice tel 0332291711: per la scuola essere felici è un obiettivo che si può raggiungere solo quando si è grado di decidere cosa è davvero importante, per questo l’istituto sa mettere fondamenta al futuro per costruire uomini in grado di fare la differenza un domani. Maria Ausiliatrice è una casa che accoglie i bambini nella scuola dell’infanzia e li accompagna fino alla maturità, in un percorso che coniuga solide basi pedagogiche a un’impostazione didattica moderna. È possibile entrarvi già a due anni, frequentando la Sezione Primavera. La Scuola dell’Infanzia ha la particolarità di avere classi miste che riuniscono bambini di tre, quattro e cinque anni. Per tutti ci sono laboratori per fasce di età e attività di psicomotricità, inglese, educazione motoria e musica. Basilare è il fatto che, fin da questa età, si favoriscono il dialogo, il rapporto individualizzato e la costruzione di un ambiente sereno, familiare, carico di valori.

› Fondazione Eligio Ponti ETS (Biumo superiore) tel 0332285530: dal 1883 la scuola accoglie e cresce bambini e bambine, in un rapporto di fiducia e stima reciproca con le loro famiglie. Con il servizio di asilo nido, sezione primavera e scuola dell’infanzia la scuola offre un servizio di continuità per bambini da 0 a 6 anni, in ambienti dedicati con personale qualificato per ogni fascia di età. La scuola è dotata di giardini e spazi esterni, cucina interna, possibilità di riposo pomeridiano. Si organizzano laboratori di musicoterapia, psicomotricità, arteterapia, inglese, attività pomeridiane extra (sport/musica…). La scuola offre il servizio pre e dopo scuola e prevede due insegnanti per ogni sezione.

› Asilo infantile Malnati Macchi Nidoli ETS (Giubiano) tel 0332231151: la scuola crede fortemente nell’importanza della continuità educativa famiglia-scuola e nei valori cattolici sui quali si fonda la proposta educativa. La scuola è molto attenta ad accogliere e rispettare ogni identità culturale e religiosa. L’ambiente positivo, dotato di ampi spazi, di giardino ben strutturato e di cucina interna, fanno da cornice al progetto educativo e all’offerta scolastica ed extra-scolastica, che è sempre il più possibile estesa e completa al fine di valorizzare e sostenere la crescita di ogni bambino nel rispetto della propria identità.

› Asilo Peri Piatti (Velate) tel 03321692569: è una scuola monosezione con quattro grandi e luminosi ambienti, inserita in un contesto naturalistico che la caratterizza anche per la outdoor education. La scuola valorizza le personali inclinazioni di ogni bambino accompagnandolo attraverso metodologie aggiornate e attente ai cambiamenti generazionali.

› Scuola dell’Infanzia Dall’Aglio (Lissago) tel 0332310243: la scuola è composta da due sezioni e si caratterizza per la particolare attenzione dedicata ad ogni aspetto della giornata. Il personale, formato e aggiornato, accoglie i bambini e le bambine in grandi e luminose aule che ospitano le attività didattiche indoor. Sono presenti ulteriori spazi per i laboratori (biblioteca, atelier di pittura, riciclo e riuso, movimento e musica). Un ampio giardino, dove vengono curati l’orto e gli alberi da frutto, e le frequenti uscite nel territorio, caratterizzato da prati e boschi, assicurano l’esplorazione e la formazione outdoor, nella natura e tutte le esperienze che contribuiscono alla crescita armoniosa. La scuola ottiene da vari anni la certificazione di Green School. Ha una mensa interna che utilizza esclusivamente prodotti biologici. Offre agli utenti corsi di arricchimento dell’offerta formativa con esperti esterni (inglese, teatro, musica, attività motorie). Informazioni ulteriori possono essere richieste telefonando a scuola o visitando la pagina Facebook dell’Associazione pro scuola materna

Ulteriori informazioni, anche per l’organizzazione dell’open day, potranno essere reperite sui siti internet delle singole scuole. Chi non potrà partecipare agli open day potrà contattare le singole scuole per avere un appuntamento.