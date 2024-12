Sesto Calende si veste in festa per il Natale: ecco tutti gli eventi in programma

Dopo l’accensione dell’albero di Natale, il Comune di Sesto Calende ha realizzato insieme alla Pro Sesto Calende, al comitato commercianti e alle associazioni del territorio un programma ricco di attività che coinvolgeranno tutti dai più grandi ai più piccoli.

La rassegna natalizia infatti prevede quattro incontri che si svolgeranno tra dicembre e gennaio.

A dare il via sarà il laboratorio di domenica 8 dicembre in Piazza Garibaldi, dove, alle 14:30, i più piccoli potranno realizzare le proprie letterine per gli elfi di Babbo Natale.

Nel weekend successivo, sabato 14 dicembre con Il Natale del grinch all’Abbazia saranno previsti giochi e laboratori a tema natalizio, dove i più piccoli potranno divertirsi e realizzare dei propri lavoretti. A rendere più appetitosa la giornata, non mancheranno anche bancarelle con castagne e vin brulè.

Il penultimo dei quattro appuntamenti rappresenta una tradizione della città di Sesto Calende. Nel pomeriggio della vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, alle 17:30 ci sarà l’attesissimo arrivo di Babbo Natale dal fiume. Come lo scorso anno saranno in tanti ad aspettarlo per ricevere dalle sue mani una bella manciata di caramelle.

Proprio come il proverbio popolare l’Epifania tutte le feste porta via, anche l’ultimo evento in programma sarà proprio per lunedì 6 gennaio. A concludere la rassegna natalizia infatti sarà la Befana del Vigile. Un evento che risale agli Anni ’70 e si basa sulla generosità dei cittadini che già ai tempi lasciavano doni, per lo più di prima necessità, ai più bisognosi. I Vigili poi, con l’aiuto delle suore Orsoline, si occupavano di far ricevere alle famiglie più bisognose del territorio i doni offerti. Una tradizione che ancora oggi viene fortemente ricordata e che ogni anno riesce a coinvolgere un gran numero di persone.

Per restare sempre aggiornati sugli orari e per ulteriori informazioni sugli eventi si può consultare il sito del Comune cliccando qui.