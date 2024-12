Si ribalta in auto a Luino sulla strada del Cucco, ventenne intrappolata nella macchina

È di una ragazza ferita in modo serio il bilancio dell’incidente stradale avvenuto lunedì mattina intorno alle 8 a Luino sulla via Gorizia, la strada (il Cucco”) che porta da Luino a Mesenzana seguendo il corso in parallelo col torrente Margorabbia.

Dalle prime informazioni la giovane, 20 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo che stava conducendo per finire nel bosco in una scarpata.

La donna è sta soccorsa da un’ambulanza di Padana emergenza e dall’automedica: per consentire ai sanitari di raggiungerla e prestarle le prime cure i vigili del fuco di Luino hanno dovuto estrarla dalle lamiere del veicolo. L’incidente è stat rilevato dalla polizia locale di Luino.