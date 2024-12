Tanti sorrisi nel Villaggio di Babbo Natale a Marnate

Tanti sorrisi e una bella atmosfera divertita per le vie del centro di Marnate.

Il Villaggio di Babbo Natale di domenica 22 dicembre si è rivelato un successo, con tanta gente di tutte le età scesa in strada per assaporare il clima natalizio presente in ogni angolo.

Galleria fotografica La magia del Natale a Marnate 4 di 20

Fra bancarelle, buon cibo, intrattenimento per i piccoli e bevande calde da gustare per rispondere al freddo, c’era davvero l’imbarazzo della scelta per trascorrere la giornata.

Bancarelle ma non solo

Soddisfatta l’Amministrazione comunale e tutti i fautori di questo successo, dalle associazioni agli espositori.

Fra essi, l’associazione Amici della Ferrovia della Valmorea, la Protezione civile pronta a incontrare i cittadini e la Pro loco attiva nel donare pandoro e panettone e nel preparare bombardino e vin brûlé ai passanti infreddoliti.

Il fascino senza età del Presepe

I mercatini di Natale sono stati anche l’occasione per tante persone per raggiungere piazza IV Novembre e visitare la mostra del Gruppo Presepi, che anche quest’anno presenta diverse ricostruzioni della Natività, tutte da ammirare e su cui riflettere.

Questi gli orari per visitare la mostra: