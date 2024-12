Tutti gli eventi natalizi del weekend nella città di Varese

Sono tantissimi gli eventi che questo fine settimana (venerdì 6 – domenica 8 dicembre) animeranno Varese, dal centro ai quartieri. Da non perdere lo spettacolo di luci e proiezioni ai Giardini Estensi, l’allestimento scenografico che da venerdì a domenica dalle 17.30 alle 22.30 porta la magia natalizia in uno dei parchi storici più belli della città.

Ci sono poi il mercatino di Natale in piazza Monte Grappa, la pista di pattinaggio nel parco, le luci e iniziative tra le vie del centro storico. La meraviglia natalizia si accende anche nei quartieri, che per tutto il weekend sono protagonisti di tanti eventi. Sabato 7 dicembre all’imbrunire l’appuntamento è al Sacro Monte, con l’accensione delle lucine. Nelle gallerie del borgo prenderà il via l’esposizione dei lavori artistici creati dagli alunni dei doposcuola delle scuole primarie della città di Varese. Durante tutto il weekend c’è poi la festa di Sant’Ambrogio in Strada, l’edizione invernale della manifestazione che nelle vie del rione porta musica dal vivo, spettacoli e buon cibo. Questi e molti altri gli eventi in programma.

Eventi in programma

Venerdì 6 dicembre

Venerdì 6 dicembre viene presentato al pubblico il capolavoro Tamar di Giuda, di Francesco Hayez, dipinto iconico della collezione d’arte moderna e contemporanea dei Musei Civici di Varese. L’appuntamento è alle ore 18 al Castello di Masnago.

Alle ore 21.00, all’auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi 7, il concerto solidale Jingle Bell Pop, con il gruppo musicale “Le Pop Up”. Il ricavato sarà donato a CAOS (Centro Ascolto Operate al Seno).

Sabato 7 dicembre

A Villa Mirabello, sabato 7 dicembre alle 16.00 Sull’Arte propone il laboratorio Accendiamo il Natale a Villa Mirabello, attività per bambini dai 4 agli 8 anni, con letture, una breve visita in museo e un laboratorio sul tema della luce. Info e prenotazioni: museivarese@coooperativasullarte.it.

Alle ore 16.30 nella Sala Veratti, in via Veratti, Le storie della Morandi – Teatrino Kamishibai. L’evento è organizzato dall’associazione Parole in viaggio in collaborazione con gli studenti della Scuola F. Morandi di Varese, che hanno realizzato i butai (i teatrini di cartone utilizzati per le rappresentazioni) e le immagini e il testo delle narrazioni.

Al borgo di Santa Maria del Monte, l’apertura straordinaria al pubblico del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario, dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi alle ore 15.00 su prenotazione. Info: info@sacromontedivarese.it.

Alle ore 11.30 e 15.30, appuntamento a Villa panza con visite guidate speciali, nella sede Fai di Villa e Collezione Panza in piazza Litta, per accompagnare i visitatori alla scoperta della storia di Villa Panza, tra arte antica e contemporanea, design, natura e architettura. Info: www.villapanza.it

Alle ore 15.00, Storie del Sacro Monte – Teatrino Kamishibai, nella sede degli Amici del Sacro Monte, in piazzale Pogliaghi. Un piccolo teatrino ispirato alla tradizione giapponese del teatro Kamishibai. Evento organizzato dall’Associazione Amici del Sacro Monte e dal Gruppo Lucine Sacro Monte Varese, in partenariato con il Comune di Varese. Info: www.amicidelsacromonte.it.

Aspettando la Cometa, dalle ore 15.00 a Masnago la Festa della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata, con il mercatino, tantissimi eventi e incontri dedicati a grandi e piccoli. Info: www.comunitapastoralemami.it.

Sant’Ambrogio in Strada 2024. Il rione di Sant’Ambrogio si anima dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Un appuntamento fisso per la città all’insegna di divertimento ed intrattenimento, con proposte di artigianato a chilometro zero, arti visive e buon cibo nostrano, proposto dalle attività locali. Dalle 18.30 distribuzione della pasta e fagioli in piazza Milite Ignoto, ad offerta libera.

Il borgo di Santa Maria del Monte si illumina per il Natale. Appuntamento all’imbrunire con l’accensione delle luminarie, a cura del Gruppo Lucine, in collaborazione con Associazione Amici del Sacro Monte e in partenariato con il Comune di Varese. Info: www.amicidelsacromonte.it. Nelle gallerie del borgo di Santa Maria del Monte, per tutto il periodo natalizio ci sarà l’esposizione dei lavori artistici creati dagli alunni dei doposcuola delle scuole primarie della città di Varese.

Creanza Christmas Market e il Signor Panettone. Al Centro Congressi Ville Ponti, in piazza Litta. Evento dedicato all’alto artigianato e alla pasticceria con 80 espositori selezionati e un piano dedicato ai pasticceri e alle degustazioni dei panettoni artigianali. Saranno presenti diverse associazioni benefiche: Caos, SuperO, Banco Non Solo Pane, AVSI, Villaggio Amico.

Domenica 8 dicembre

Nel piazzale antistante la Chiesa di San Grato, per tutto il giorno a Bobbiate si tiene il banchetto solidale: un grande evento di raccolta fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli. Info: fondazionegiacomoascoli.it

Aspettando la Cometa. Festa della Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata. Mercatini, mostra di presepi, la slitta di Babbo Natale con i suoi elfi e tante altre iniziative. Info e programma: www.comunitapastoralemami.it

Alle ore 10.00 alla Prima Cappella del Sacro Monte, l’iniziativa Conosci il tuo patrimonio, con la visita guidata l’Immacolata Concezione alla Prima Cappella. Info: www.comune.varese.it

Al borgo di Santa Maria del Monte, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, apertura straordinaria al pubblico del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario. Visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi alle ore 15.00 su prenotazione. Info: info@sacromontedivarese.it

Dalle ore 10.00 al rione di Sant’Ambrogio la seconda giornata dell’evento Sant’Ambrogio in Strada 2024, con proposte di artigianato a chilometro zero, arti visive e buon cibo nostrano, proposto dalle attività locali.artigiani, punti food, musica ed eventi. A partire dalle 18.00 Grande Tombolata di fine evento presso Auditorium San Giovanni Bosco, in via Lazzaro Papi.

Concerto Sintonie. Della Stagione Concertistica 2024. Appuntamento alle ore 11.00 alla Fondazione Marcello Morandini, in via del Cairo, la Prima stagione di musica da camera della Fondazione Marcello Morandini. Questo ambizioso progetto nasce anche per rendere omaggio a Karin e Karl Megerle, coppia di collezionisti americani appassionati di arte e anche di musica. Concerto Duo Fagotto e Pianoforte. Info: www.fondazionemarcellomorandini.com.

Creanza Christmas Market e il Signor Panettone. Al Centro Congressi Ville Ponti, in piazza Litta. Evento dedicato all’alto artigianato e alla pasticceria con 80 espositori selezionati e un piano dedicato ai pasticceri e alle degustazioni dei panettoni artigianali. Saranno presenti diverse associazioni benefiche: Caos, SuperO, Banco Non Solo Pane, AVSI, Villaggio Amico

Alle ore 11.30 e 15.30 nella sede FAI di Villa e Collezione Panza, in piazza Litta 2, appuntamento con Panza Kids. Laboratori natalizi creativi, pensati per accompagnare bambine e bambini, con le loro famiglie, alla scoperta dell’arte contemporanea partendo dall’incontro con la poetica di Villa Panza e le sue opere, fatte di luce e colore. Info: www.villapanza.it.

Alle ore 15.30 all’Auditorium Conti del Civico Liceo Musicale Malipiero, in via Garibaldi 4, il Concerto Amici della Lirica. Info: www.liricavarese.it.

Alle ore 16.00 alla Terrazza del Mosè, in viale del Santuario al Sacro Monte, appuntamento con il Concerto di Natale. Una performance di brani natalizi del Coro femminile After All di Varese, a cura dell’Associazione Amici del Sacro Monte e del Gruppo Lucine Sacro Monte Varese, in partenariato con il Comune di Varese Info: www.amicidelsacromonte.it