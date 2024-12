Un bando per aggiudicarsi per un triennio il festival estivo ai Giardini Estensi

Dopo i primi due anni di sperimentazione avvenuta con grande successo, il comune di Varese ha deciso di rendere strutturale il suo festival estivo, aprendo il bando per la concessione del parterre centrale dei Giardini Estensi durante il mese di luglio.

«In questi due anni abbiamo provato a proporre un’iniziativa estiva strutturata nel cuore dei Giardini Estensi – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – con una kermesse che è stata accolta in modo molto positivo dal pubblico varesino e non solo, coniugando bene momenti di grande richiamo grazie alla presenza di artisti di rilievo con la valorizzazione e tutela di uno dei parchi storici più suggestivi della nostra città. Dopo una prima fase, con il bando desideriamo proseguire questo percorso, per valorizzare un’area di rilevanza storica e naturalistica e al tempo stesso favorire un’offerta culturale cittadina sempre più ricca e interessante».

I primi due anni hanno visto la realizzazione di una rassegna caratterizzata dall’allestimento di una struttura articolata con palco, parterre, impianti e tribune nell’area centrale del parco, che ha però garantito il rispetto e la tutela del patrimonio naturale: ora l’ente accoglie le manifestazioni di interesse per la concessione triennale – e quindi a più largo respiro – dell’area centrale dei Giardini Estensi. La concessione è per l’intero mese di luglio negli anni 2025, 2026, 2027, e le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2025.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comune.varese.legalmail.it. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a cultura@comune.varese.it.

Tutti i dettagli sul sito del Comune di Varese.