Un Natale di Pace e colori per i bambini dell’Asilo di Abbiate Guazzone

La scuola dell’infanzia di Abbiate Guazzone ha celebrato il Natale 2024 con una festa speciale che ha coinvolto bambini, genitori e comunità in un percorso simbolico e ricco di significato.

L’evento si è tenuto sabato 14 dicembre e ha avuto come tema centrale la Pace, rappresentata dal simbolo dell’arcobaleno. Dopo una preghiera iniziale in chiesa, guidata da don Daniele, ai bambini è stata affidata la scritta “Pace”, che hanno portato con sé lungo un percorso in tre tappe.

La prima tappa in Piazza Unità d’Italia, dove i bambini hanno danzato al ritmo della canzone “Mano nella mano”, esprimendo l’idea di Pace come vicinanza, unione e condivisione. La festa si è poi spostata al Parco di Villa Centenari, dove accompagnati dai genitori, hanno rappresentato la Pace come accettazione della diversità: tutti diversi ma tutti amici, uniti dai colori dell’arcobaleno.

Terza tappa è stata presso il giardino della scuola, il cuore della festa, dove i bambini hanno creato un grande arcobaleno con strisce di stoffa colorata, posto simbolicamente ai piedi del Bambin Gesù. Con il canto del “Gloria”, hanno celebrato il dono di Dio che unisce gli uomini nella costruzione della Pace.

«La festa di Natale è stata un momento speciale per trasmettere ai bambini il valore della Pace e dell’amore, coinvolgendo famiglie e comunità in un’esperienza ricca di simboli e condivisione», ha detto Mirko Bovo, presidente della scuola dell’infanzia.

La celebrazione si è conclusa con canti natalizi e una merenda conviviale con panettoni, pandori accompagnati da cioccolata calda e tè, che ha reso ancora più caldo e festoso il clima della giornata.

Ieri lunedì 16 dicembre i bambini hanno portato il loro messaggio di pace nelle case di Abbiate: i piccoli si sono trasformati in postini per un giorno, portando messaggi di Pace e auguri natalizi alle case di Abbiate.

Un gesto semplice ma carico di significato che ha concluso il percorso di preparazione al Natale 2024 per i bambini della scuola dell’infanzia. Dopo settimane di lavoro e riflessione sul valore della Pace, i bambini hanno preparato biglietti colorati, ricchi di pensieri positivi. Divisi in gruppi, hanno percorso le strade vicine alla scuola, imbucando i loro messaggi nelle cassette postali delle abitazioni.

«Con questo gesto – aggiunge Mirko Bovo – abbiamo voluto insegnare ai bambini che la Pace si costruisce con piccoli atti quotidiani. Portare un sorriso e un augurio alla comunità è stato per loro un modo concreto di vivere il significato del Natale».

L’iniziativa ha riscosso grande apprezzamento, non solo tra le famiglie dei bambini ma anche tra i residenti del quartiere, che hanno ricevuto questo speciale dono natalizio con sorpresa e gratitudine.

Con questo semplice ma potente messaggio, la scuola dell’infanzia di Abbiate ha dimostrato che i valori del Natale possono essere trasmessi e vissuti attraverso gesti di condivisione, anche grazie alla sensibilità e all’entusiasmo dei più piccoli.