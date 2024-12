Un progetto che unisce sostenibilità ed educazione: aiutaci a realizzare “La Via delle Api”

Siamo partiti da Un anno con le api, prima il progetto con le puntate in pillole e poi il documentario. Ma non ci siamo voluti fermare, trascinati dall’energia che si è scatenata anche grazie all’entusiasmo e alle idee di Federico Tesser, apicoltore dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago, nostro partner in questo progetto.

Così è nata la proposta di costruire un percorso educativo prendendo spunto dal lavoro fatto, con curiosità sulla vita delle api, sul miele, sul lavoro degli apicoltori e sul cambiamento climatico che tanto incide sulla sopravvivenza di questi animali fondamentali per tutto l’ecosistema terrestre.

L’abbiamo chiamata “La Via delle api”: è un cammino lungo circa 2 chilometri che parte dalla stazione di Castronno e arriva a Spazio Materia, l’ex scuola di Sant’Alessandro riaperta da VareseNews per diventare la futura sede del giornale e un centro per tante altre attività. Il percorso attraversa un’area urbana per circa 400 metri, partendo dalla stazione e da lì, attraversata in sicurezza la statale 341 raggiunge l’area feste dove si entra in una pista ciclabile lunga un chilometro e mezzo che conduce fino a Sant’Alessandro. Lungo il percorso saranno installati pannelli informativi, realizzati con materiali ecosostenibili. I pannelli racconteranno il ciclo di vita delle api e i modi per proteggerle, illustreranno il processo di produzione del miele e forniranno informazioni sul lavoro degli apicoltori. Nel giardino di Materia si potrà osservare da vicino come vivono le api, gustare il miele locale e partecipare a workshop immersivi.

Per realizzare “La Via delle Api” abbiamo bisogno del sostegno di chi ha a cuore la sostenibilità e l’ambiente: abbiamo aperto una campagna di crowdfunding con Idea Ginger per raccogliere i fondi necessari a creare il percorso, realizzare i pannelli informativi, progettati con materiali ecosostenibili e resistenti alle intemperie, creare il logo e il design ufficiale de “La Via delle Api”, tracciare una linea gialla lungo il percorso di due chilometri, per guidare i visitatori dalla stazione di Castronno fino a Spazio Materia e realizzare l’ultimo pannello e a fornire una storia dettagliata sul ciclo di vita delle api e sul loro valore per il nostro ecosistema. Il tuo contributo sarà fondamentale per rendere la “La Via delle Api” una realtà concreta, un percorso educativo che unirà cultura, natura e comunità.

Tra le ricompense per chi aderisce alla nostra campagna ci sono vasetti di miele dell’azienda agricola Fonteincantata di Federico Tesser, degustazioni, aperitivi, workshop, corsi di BBQ e show cooking a base di prodotti mielosi, ma anche gite scolastiche con un pacchetto completo che comprende passeggiata educativa, proiezione del documentario e lezione sulla vita delle api e sul lavoro degli apicoltori. Soluzioni ideali per un regalo di Natale gustoso, dolce e sostenibile.

La “Via delle Api” sarà aperta a tutti, un’esperienza che punta a coinvolgere famiglie, scuole e appassionati. Il percorso offrirà la possibilità di esplorare un angolo di territorio lombardo, scoprire la vita del bosco, la storia di alberi e piante e approfondire il mondo delle api e la produzione del miele. Al termine del percorso, sarà possibile partecipare a proiezioni, workshop, laboratori didattici e visite guidate alla redazione di VareseNews. Un’occasione per unire educazione ambientale e civica, creando consapevolezza su temi legati alla biodiversità e al giornalismo.

Il progetto prenderà vita a partire dall’esperienza di Materia nel borgo di Sant’Alessandro, negli spazi dell’ex scuola primaria “Marconi” chiusa da anni. Questi locali, ora riaperti, diventeranno un punto di riferimento per associazioni, studenti, cittadini e aziende che vogliono guardare al futuro, riflettere sui cambiamenti in corso e valorizzare le relazioni che uniscono la nostra comunità. Un’iniziativa che mira a costruire una rete di persone e idee, per generare uno spazio di confronto e di crescita condivisa.