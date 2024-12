Una serata di ricordi ed emozioni: la quinta C Erica dell’ITPA Nuccia Casula si ritrova 26 anni dopo

C’è qualcosa di speciale nel ritrovarsi dopo tanti anni: il tempo sembra fermarsi, i ricordi riaffiorano con forza, e i legami che sembravano sopiti tornano più vivi che mai. Questo è ciò che è successo nei giorni scorsi, quando la quinta C Erica dell’ITPA Nuccia Casula di Varese, diplomata nel lontano 1998, si è riunita per una rimpatriata indimenticabile, 26 anni dopo quell’ultimo giorno di scuola.

Un evento così non poteva che avere un alleato d’eccezione: i social network, che hanno permesso a tutti di rimettersi in contatto. Un messaggio qua, una vecchia foto là, e in un attimo è nata l’idea di organizzare questa serata unica, fatta di ricordi e nuove storie da raccontare.

L’atmosfera è stata magica sin dal primo istante: abbracci calorosi, sguardi increduli e sorrisi che dicevano più di mille parole. È bastato poco per tornare indietro nel tempo, a quei giorni passati tra i banchi di scuola, le interrogazioni, le gite e i mille momenti condivisi che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti.

La serata ha avuto anche un momento davvero speciale: il 45° compleanno di una delle compagne, celebrato con tanto entusiasmo, una torta, e un brindisi che ha unito tutti in un abbraccio simbolico. Tra un canto improvvisato e risate contagiose, il compleanno si è trasformato nel cuore della festa, un momento che ha riassunto alla perfezione lo spirito della rimpatriata: celebrare la vita, l’amicizia e il tempo passato insieme.

Alla fine della serata, tra promesse di non aspettare altri ventisei anni per rivedersi e selfie di gruppo per fermare il tempo in un’immagine, è stato chiaro a tutti che certe emozioni non si spengono mai. La scuola non è solo il luogo dove impariamo le nozioni, ma il punto di partenza delle nostre vite, dove si formano legami destinati a durare per sempre. Ieri sera, quel pezzo di vita condivisa ha ripreso a brillare, dimostrando che il tempo può passare, ma lo spirito di una classe unita resta immortale.

Un brindisi alla quinta C Erica: 26 anni dopo, la magia continua!