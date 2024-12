Vento nella notte, una trentina di interventi. A Cuvio lamiere sulle auto in sosta

Ore di grande lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del forte vento che continua a soffiare su tutta la provincia di Varese. Dopo i numerosi interventi effettuati nella sera di lunedì 23, anche la notte non ha dato tregua.

Il comando provinciale segnala infatti circa 30 uscite da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, con particolare attenzione al Luinese e al territorio intorno a Varese città.

A dare grattacapi sono state soprattutto le piante cadute sulla sede stradale che hanno costretto anche a chiudere per diverso tempo al traffico le vie dove sono stati svolti gli interventi. In altri casi a “volare” sono state tegole oppure le coperture in lamiera di siti industriali.

Proprio uno di questi casi si è verificato nella prima mattinata (prima delle 8) a Cuvio dove, in via Erminia Maggi (nella zona della scuola materna), la copertura in lamiera di un piccolo capannone è stata divelta dal vento ed è caduta su un parcheggio poco distante. Una vettura è stata danneggiata in maniera seria. I primi a intervenire sono stati i Vigili del Fuoco volontari di Laveno.

Sul Varesotto è stata emanata ieri (lunedì) in Lombardia una “Allerta Arancione”; nella giornata di oggi, vigilia di Natale, la forza del vento (favonio) è prevista ancora da moderata a forte, in progressiva attenuazione dal pomeriggio a partire dalle quote di pianura e fondovalle, residua fino a sera in quota.