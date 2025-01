A Busto Arsizio la commemorazione della deportazione alla Comerio Ercole

Comerio Ercole Spa, insieme all’associazione “Noi della Comerio Ercole 1885”, ha reso noto il programma definitivo per la commemorazione dell’81° anniversario della deportazione della Commissione Interna dell’azienda al campo di concentramento di Mauthausen.

La commemorazione si terrà sabato 18 gennaio a Busto Arsizio e prevede diversi momenti:

Ore 14:30 – Momento di raccoglimento presso il Parco Comunale “Comerio”, situato tra via Magenta e via Espinasse, con la posa delle corone d’alloro presso la lapide commemorativa. Gli studenti del Liceo Daniele Crespi leggeranno brani dedicati al ricordo.°

Ore 15:30 – Commemorazione civile presso il Cinema Teatro Manzoni in via Calatafimi 5. Gli interventi includeranno: un rappresentante sindacale della Comerio Ercole Sps, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, Don Luigi Ciotti, oratore ufficiale, che terrà un discorso sul tema “Coltivare la memoria”, Una rappresentazione teatrale a cura degli studenti del Liceo delle Scienze Umane “Olga Fiorini”, esecuzioni musicali e performance di danza da parte degli studenti del Liceo Coreutico Musicale “Pina Bausch”.

Ore 18:30 – Santa Messa solenne nella Chiesa Prepositurale di San Michele Arcangelo, concelebrata da don Luigi Ciotti. Durante la celebrazione sarà esposto un dipinto dell’artista Carlo Farioli, che ritrae la tragica vicenda del 10 gennaio 1944. L’accompagnamento musicale sarà curato dal coro Voci del Rosa.

La cerimonia, a cui prenderanno parte rappresentanti delle autorità politiche, civili e militari, è organizzata con il supporto delle sezioni locali di Anpi, del Raggruppamento Patriottico Divisione “Alfredo Di Dio”, dell’Aned e della Camera del Lavoro.

L’iniziativa, profondamente radicata nella comunità, è un’occasione per onorare i martiri e testimoniare la vicinanza alle loro famiglie, confermando l’impegno della città nel preservare la memoria storica.