A Varese nasce “Germogli”, un format di serate musicali per talenti emergenti

MadBoys Eventi e Concerti inizia il suo 2025 con la nuova edizione di “Germogli”, una nuova serie di serate musicali dedicate a talenti emergenti, un progetto che vuole dare visibilità agli artisti in crescita, dando loro uno spazio dove la musica può evolversi e crescere. Un’esplorazione di nuovi suoni e linguaggi, per valorizzare il lavoro di chi ha una visione unica e autentica da condividere. Ogni evento sarà un’opportunità per scoprire musica che si distingue per la sua verità, intensità e originalità.

I primi due appuntamenti di questa serie si terranno all’Arlecchino Showbar di Vedano Olona, locale storico che negli anni si è fatto promotore della musica dal vivo nella provincia: venerdì 17 gennaio una serata alternative rock, con le performance di Francho, Minerva e Gospel e un viaggio tra suoni potenti, sperimentazioni e grinta, in un mix che racconta storie di passione e autenticità; venerdì 31 gennaio, con una serata interamente dedicata alla scena musicale femminile. Akinyi, Note d’Inchiostro, Caterina Cropelli (volto noto della musica italiana con 2 dischi all’attivo, centinaia di concerti ed un passato a X-Factor), il dj-set di LadyJ (from Trashmilano) e le incursioni di stand-up comedy di FraMarutti.

NON SOLO GERMOGLI: TRASHMILANO TORNA IN CITTA’

Sabato 18 gennaio il Circolo di Sant’Ambrogio torna ad ospitare una delle serate musicali più iconiche in Provincia: Trashmilano è ormai un must per il locale del rione varesino, che dopo “Sant’Ambrogio in Strada 2024” e la “Pasta e Fagioli in Piazza” ricomincia ad animarsi per questa prima festa dell’anno nuovo.

Un viaggio nei grandi successi della musica nazionale ed internazionale, dagli anni ’80 ad oggi, rigorosamente su vinile originale e mixati dalle sapienti mani di Dj Brega, fondatore e colonna portante del collettivo Trashmilano, una realtà storica e diffusa nell’underground. Un percorso musicale da ballare e da cantare, impreziosito dalle incursioni chitarristiche e vocali di Loste, cantante e chitarrista della scena punk, tornato da poco sulle scene con il suo progetto solista e con i suoi nuovi singoli “Elevato Tasso” ed “Amaro in Bocca” usciti negli ultimi mesi del 2024.