A Varese torna Cortisonici: ecco i 21 film che vedremo sul grande schermo nel 2025

Sono stati selezionati i 21 cortometraggi in concorso a Cortisonici 2024, il festival del cinema varesino giunto alla 22° edizione. Cortisonici anche per il 2025 sarà composto da due lunghi weekend di cinema, dal 28 marzo al 5 aprile. (foto sopra da The boy with the white skin, Simon Panay)

Il primo fine settimana sarà dedicato alla sezione Ragazzi, che raddoppia con il concorso classico per opere realizzate dagli under 18 e una seconda competizione riservata a cortometraggi realizzati da studenti universitari, e al Focus, sezione non competitiva dove conoscere generi e cinematografie sconosciute: per il 2025 esploreremo il noir contemporaneo.

Il secondo weekend sarà invece dedicato al Concorso Internazionale e per i cinefili nottambuli alla sezione Inferno. Per il concorso internazionale un lungo e impegnativo lavoro ha ingaggiato il gruppo selezionatore coordinato da Marta Uslenghi, che ha scelto le 21 opere in concorso tra 3.825 cortometraggi arrivati alla segreteria del festival.

Saranno 16 i paesi rappresentati quest’anno: Canada, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Iran, Italia, Kyrgyzstan, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Senegal, Singapore, Spagna, Sudafrica e Turchia.

Un giro del mondo che quest’anno tocca tre nuove nazioni: dal Kyrgyzstan arriva “Burul” di Adilet Karzhoev, un cortometraggio che cattura la lotta interiore di una donna in una società tradizionale, con immagini evocative e una narrazione intima il film esplora temi quali libertà delle donne e il peso delle convenzioni sociali. Prima volta a Cortisonici anche per un film senegalese, ovvero The boy with the white skin di Simon Panay, il racconto di un ragazzo albino in un villaggio africano, una discesa agli inferi che esplora discriminazione, identità e il desiderio di appartenenza in un mondo ostile.

Come da tradizione in concorso ci sono film già selezionati dai più importanti festival internazionali come anche opere più sperimentali e underground. A Cortisonici 2025 troverete il vincitore della Palma d’oro per il miglior cortometraggio al Festival di Cannes 2024 e dell’European Short Film ai 37mi European Film Awards, ovvero The man who could not remain silent di Nebojša Slijepčević. Dalla selezione del festival di Locarno 2024 arriva il sudafricano Punter di Jason Adam Maselle.

Tre invece le opere italiane in concorso: Mercato libero di Giuseppe Cacace ovvero la rivincita dell’uomo contro i call center, Ronzio di Niccolò Donatini che racconta la storia di Alma una ventenne affetta da Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) e Superbi di Nikola Brunelli, un racconto di integrazione e… olive ascolane.

Non rimane che attendere le serate del concorso che si terranno come da tradizione presso il Cinema Nuovo di Varese giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 aprile, ancora una volta a ingresso gratuito.

Proprio per poter continuare a mantenere la fruizione al festival libera l’Associazione Cortisonici ha lanciato una campagna raccolta fondi “VA Confidential” (tutte le informazioni qui >

https://cortisonici.org/notizie/varese-confidential-arrivato-il-momento-di-sostenerci

Di seguito l’elenco completo dei cortometraggi selezionati, in attesa di scoprire gli altri contenuti che comporranno l’edizione numero 22 di Cortisonici.

Concorso internazionale Cortisonici 2025 – 22° edizione

• 3MWh, Marie-Magdalena Kochová, REPUBBLICA CECA, 12’

• A toi les oreilles, Alexandre Isabelle, CANADA, 13’

• Burul, Adilet Karzhoev, KYRGYZSTAN, 14’

• Durian durian, Nelson Yeo, SINGAPORE, 7’

• Eksi bir, Ömer Ferhat Özmen, TURCHIA, 15’

• Golden shower, Stella Carneiro, PORTOGALLO, 12’

• Him, Matthias Couquet, FRANCIA, 10’

• Mercato libero, Giuseppe Cacace, ITALIA, 14’

• My little girl, Chloé Jouannet, FRANCIA, 15’

• Pena’s special hauling, Anssi Kasitonni, FINLANDIA, 12’

• Predator, Javier Fesser, SPAGNA, 10’

• Punter, Jason Adam Maselle, SUDAFRICA, 13’

• Ronzio, Niccolò Donatini, ITALIA, 12’

• Superbi, Nikola Brunelli, ITALIA, 15’

• Taxidermist, Behzad Alavi – Sousan Salamat, IRAN, 15’

• The boy with the white skin, Simon Panay, SENEGAL-FRANCIA, 15’

• The Exchange, Amaia Yoldi, SPAGNA, 14’

• The man who could not remain silent, Nebojša Slijepčević, CROAZIA, 13’

• We’re here for you, Tatiana Delaunay, NORVEGIA, 11’

• We were, Jonah Haber, CANADA, 11’

• Yes!, Madli Lääne, ESTONIA, 3’