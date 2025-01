A Varese un’esperienza speciale: la cena al buio

NOTIZIARIO UISP del 29 gennaio 2025

CENA AL BUIO – Esperienza unica a Varese

Sei mai stato ad una cena al buio? Venerdì 7 febbraio, alle 20, al Fuoricontesto di Varese in via Dunant, l’associazione Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini – affiliata a Uisp – organizza una Cena al Buio. Il nuovo consiglio di CISV ha infatti deciso di riprendere per il 2025 la serie di “Cene Inclusive Senza Vista”, eventi che in passato hanno sempre riscosso grande interesse e partecipazione. (immagine di repertorio)

Si tratta di un’esperienza unica, dove i partecipanti possono riscoprire sapori, profumi ed emozioni cenando completamente al buio, guidati da camerieri non vedenti. È un’occasione speciale per sensibilizzare sul tema dell’inclusione e, al contempo, raccogliere fondi per sostenere le attività dell’associazione. Sarà servito un menù tradizionale con antipasto, primo, secondo, dolce e bevande. Partecipare costa 35

euro. Prenotazioni entro il 3 febbraio al numero 347-3129605.

BASKET – La prima fase in First League è nel cuore del ritorno

Scontro diretto vittorioso per il Deportivo Elite, che sconfigge i Rams Daverio per 79-78 e consolida la propria seconda piazza nel girone Nord. Vittoria agevole e limpida de La Sezione Figino, che batte in via Europa il Basket Senna: finisce 99-63 per la leader del girone Est. Parlando sempre di squadre di alto profilo in classifica, arriva il successo casalingo degli Irish Venegono, che regola la No Look Gerenzano per 90-64. Con questi due punti, i venegonesi ottengono il referto rosa numero 11 in 12 partite disputate. Derby di Malnate vinto nettamente dal Montello Young, che batte di quasi 30 lunghezze il Just Drink It, ko al PalaGasparotto per 83-55 dopo 48 minuti spettacolari degli Young di Spissu. Nel gruppo Nord, fondamentale vittoria in chiave bassa classifica per la Pallacanestro Bizzozero, che batte il Fuco Varese per 72-62, lasciando i grigi di Romeo all’ultimo posto.

Mercoledì sorridente per la capolista Besozzo, l’Apg batte i Pink Panthers e fa 13 su 13 nel girone Nord. Due punti anche per la Wool Va, che nel gruppo Sud batte chiaramente Rovello Porro e questo successo è il quinto per i malnatesi da inizio stagione. La settimana scorre con le partite del giovedì sera in cui si gioca ad Ovest ed Est; partiamo da quest’ultimo con le vittorie del Master’s Hounds, che sbanca Tavernerio. Finisce 70-60 per i canturini che restano nei quartieri altissimi del girone. Bene anche Albavilla che regola, a domicilio, il Kaire Sport Lurate Caccivio, che cede di 9 in via Porro. Ad Ovest due vittorie casalinghe con la Fulgor Somma che batte Novara Basket per 78-71 e vola in testa alla classifica del raggruppamento.

In bassa classifica, fondamentale successo della Fortitudo Fagnano, che batte al fotofinish i Beavers Borgomanero ed ottiene il terzo hurrà stagionale. Venerdì positivo, nel girone Nord, per il Travedona Pirates che supera, con autorevolezza, nel derby lacuale, il Basket 2000 Ponte Tresa.

NAZIONALE – Che futuro immagina UISP?

Che futuro immagina l’Uisp? La domanda è gigantesca ma allo stesso precisa, per uno dei più grandi e ramificati corpi sociali nel nostro Paese e in Europa, l’Uisp appunto, con oltre un milione di soci e 12.500 associazioni e società sportive affiliate. Una presenza capillare, tante voci dal territorio e tante idee da tradursi in pratica. L’Uisp ha chiamato a raccolta tutti i suoi iscritti, praticanti e dirigenti sportivi, in una sorta di consultazione collettiva in vista del Congresso nazionale Uisp, che si terrà a Roma (Tivoli), dal 14 al 16 marzo.

Si sono appena conclusi i Congressi dei Comitati territoriali (QUI l’articolo su quello di Varese), che sono 116; all’inizio di febbraio prenderanno il via quelli regionali, ad esclusione di quello dell’Uisp Calabria che si è già tenuto lo scorso 11 gennaio. Dai congressi, come sottolinea il presidente nazionale Tiziano Pesce, è emersa «una sempre maggiore consapevolezza della forza dello sport sociale e per tutti, della sua capacità nel saper costruire legami sociali, benessere, inclusione, educazione, partecipazione».