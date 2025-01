Rita Di Toro confermata all’unanimità presidente di Uisp Varese

Rita Di Toro è stata confermata all’unanimità presidente di Uisp Varese. Il voto è stato espresso per alzata di mano dai consiglieri, sabato 11 gennaio, nella piramide di piazza De Salvo, al termine del XII Congresso Territoriale di Uisp Varese, realtà che ad oggi, a metà anno sportivo, conta 12.500 tesserati e 171 società.



Buona la partecipazione all’evento, segno di come l’impegno per uno “sport per tutti, nessuno escluso” che caratterizza Uisp sia qualcosa che accomuna gli affiliati. «Il nostro impegno è per uno sport senza barriere» ha detto Rita Di Toro nella sua relazione, ribadendo come «Uisp investa continuamente nella formazione dei sui soci perché approfondire e stare al passo con i tempi è la chiave per affrontare temi cruciali nella nostra società, come la parità di genere e l’inclusione di persone disabili».

La presidente ha citato poi altre tematiche che stanno a cuore all’associazione come il “sostegno alla donna”, e la “vocazione all’inclusione” che si concretizza anche «creando opportunità ad attività che favoriscano integrazione e benessere». «Vivere una vita più piena, di unione e di sport per tutti, è il nostro motto. Nostra responsabilità è far sì che lo sport possa essere accessibile a chiunque, anche aiutando le famiglie che non hanno i mezzi. Non smettiamo mai di sognare, perché il futuro lo costruiamo insieme».

Al Congresso hanno voluto essere presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti, gli assessori Rossella Di Maggio (servizi educativi) e Stefano Malerba (sport). Un parterre di autorità che non è facile trovare in altri congressi territoriali. L’importanza di Uisp Varese è stata sottolineata anche da Roberto Rodio, segretario generale del Comitato Uisp Lombardia: «Varese è la terza forza sul territorio lombardo, e ha ancora ampia possibilità di crescita».

IL GRAZIE DEL SINDACO – «Grazie Uisp per il prezioso lavoro che fate – ha detto il sindaco di Varese Davide Galimberti in apertura del XII Congresso di Uisp Varese – L’associazionismo sportivo ha un legame fortissimo con gli enti locali, perché di norma si progettano insieme molte delle attività del territorio. Non è un bellissimo momento: gli impianti sono interessati da una serie di problematiche che hanno a che fare con l’impiantistica. Ma noi crediamo moltissimo nello sport: un’attività fondamentale per i ragazzi e non solo visto che coinvolge tutte le fasce di età».

La forza di Uisp Varese è lo spirito di servizio e la grande motivazione, valori condivisi a tutti i livelli. «Lo sport sociale è diventato un bene pubblico, le risorse vanno utilizzate bene per fare in modo che lo sport diventi un pilastro per i diritti – ha precisato il segretario generale Giacomo Paleni – Milioni di persone lavorano gratis e noi ne facciamo parte. Qualche anno fa avevo usato la frase I have a dream sognando che lo sport per tutti fosse patrimonio di tutti gli enti di promozione sportiva e delle federazioni. Purtroppo questo non è avvenuto nonostante l’inserimento nella nostra Costituzione dello sport. Resto dunque ancora in attesa che il sogno si avveri».

Tanti gli interventi che si sono susseguiti, dallo psichiatra Isidoro Cioffi, alla vice presidente di Uisp Varese Ileana Maccari, passando per la responsabile del centro studi Csi Giovanna Mapelli, la presidente del Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro, il referente Cittadini del Mondo Varesina Emanuele Martignoni, Naturart, GreenEvent, e altri ancora, fino alla relazione di Harry Bursich, che nel 1974 ha contribuito a fondare Uisp Varese: «Sogno di chiedere alle istituzioni di sederci ai nostri tavoli per affermare nuove politiche ambientali e sociali, per creare nuovi impianti sportivi e per sostenere il volontariato. Se tutto questo non dovesse accadere, non svegliatemi».

IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Durante il XII Congresso Territoriale è stato rinnovato il consiglio direttivo di UISP Varese. I membri eletti, che lavoreranno insieme al presidente Rita Di Toro, sono: Stefano Bianchi, Sabrina Brusa, Harry Bursich, Paolo Busacca, Mario Claudio Carretta, Roberto Cremona, Ileana Maccari, Pierluigi Mascetti, Patrizia Taddeo, Renato Vagaggini.

