A Voltorre torneo di burraco per soci de “Il Sarisc” e appassionati

L’associazione culturale “Il Sarisc” organizza un torneo di burraco aperto a soci, amici e appassionati. L’appuntamento è fissato per il 25 gennaio 2025, alle ore 14.00, presso l’ex Bocciodromo di Voltorre, in via 1° Maggio 7/9.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 23 gennaio 2025, entro le ore 17.00. La quota di adesione è di 10 euro per ciascun partecipante. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Lia al numero 323 535 6487 o Bruno al 380 187 7677.

Un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento e della convivialità, sfidandosi in una delle discipline più amate dagli appassionati di giochi di carte.