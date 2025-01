Ad Azzate silenzio dalle campane, ma le Messe restano confermate

Ad Azzate regna un’insolita quiete: le campane della chiesa sono in riparazione e per qualche giorno non scandiranno il tempo né richiameranno i fedeli alla Messa. Niente cambia però per quanto riguarda gli orari delle celebrazioni festive che rimangono invariati

Don Cesare invita tutti a “passare parola” e a diffondere la notizia, perché se le campane tacciono, la comunità può farsi portavoce. Anche senza il familiare rintocco, la vita parrocchiale prosegue come sempre.