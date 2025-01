Al Campus torna lo spettacolo della Varese School Cup. Fa festa il “Volontè” di Luino

È stata un’altra giornata di emozioni e divertimento quella della Varese School Cup che nella mattinata di lunedì 27 gennaio è andata in scena al Campus di Varese.

Galleria fotografica Varese School Cup, le foto di lunedì 27 gennaio 4 di 10

La classifica finale di giornata ha premiato il “Volonté” di Luino, che si è aggiudicato il primo posto. Al secondo posto si è piazzato il “De Filippi” di Varese, seguito al terzo dall’”Einaudi”, sempre di Varese. Il “Pantani” di Busto Arsizio ha conquistato il quarto posto, mentre il Montale di Tradate ha chiuso la giornata in quinta posizione.

Come consuetudine, il clima al Campus è stato elettrizzante non solo per le partite, ma anche per l’entusiasmo sugli spalti: cori, striscioni e il tifo scatenato dei ragazzi delle scuole hanno reso l’atmosfera unica, confermando ancora una volta il successo di questa manifestazione sportiva.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 3 febbraio a Gavirate

I premi di giornata by Olympia Wealth Management:

•⁠ ⁠MVP: Gabriele Turconi (Volonté Luino)

•⁠ ⁠Quintetto ideale: Gabriele Turconi e Manuel Marsico (Volonté), Mirko Ghidini e Giacobbe Colombo (De Filippi), Joshua Obonyo (Einaudi);

•⁠ ⁠Vincitore gara tiro da 3: Gabriele Turconi (Volonté Luino)”