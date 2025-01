Al teatro Sociale di Luino arriva Laura Marinoni con un omaggio a De Andre’

Di nuovo un grande nome del teatro italiano in arrivo a Luino, per la stagione 2024-2025 organizzata da Circuito Claps al Sociale. Dopo le serate con Debora Villa, con Alessandra Faiella e con Andrea Pennacchi, il 25 gennaio, di nuovo una donna protagonista: è la volta di Laura Marinoni. Ad affiancarla, un quartetto dal grande impatto sonoro, per onorare la memoria di Fabrizio De André. L’attrice, con sensibilità, energia e intensità “naviga” tra le parole e le canzoni lungo il filo rosso dei temi cari a De André, in un viaggio senza soluzione di continuità con uno sguardo trasversale e originale. L’Amore Scoppiò Dappertutto – Per Fabrizio De André vi aspetta alle ore 21.00.

Nel suo Alfabeto Delle Emozioni, in programma il primo febbraio, lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini estrae da una scatola alcune lettere a cui sono abbinate parole che descrivono un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia, R come Rabbia…). Da questo alfabeto immaginario costruisce racconti e aneddoti, attingendo alla Storia, allo sport, alla letteratura, alla cronaca nera, all’arte… per condurci dalla risata alla riflessione più profonda.

Verso il finale di stagione, il 15 marzo, sempre alle 21.00, Natalino Balasso presenta Balasso Fa Ruzante. La forza delle commedie di Ruzante, personaggio nato dalla penna dell’artista rinascimentale Beolco, risiede nella loro comicità vibrante e allo stesso tempo intrisa di amarezza, sostenuta da un realismo espressivo dirompente. Balasso mette in questo suo lavoro tutta la sua esperienza di attore e comico teatrale, televisivo e cinematografico, affiancato in scena da Andrea Collavino e Marta Cortellazzo Wiel.

In chiusura, dalla Svizzera e dagli Stati Uniti arriva un duo comico che ha girato il mondo con Alta Cultura ed è pronto a entusiasmare un pubblico di tutte le età. Il duo Full House coniuga musica e circo, comicità e talento. Cosa accade quando un eccellente pianista, eccentrico e irreverente quanto basta, viene costantemente interrotto dalla sua “dolce” ma precisissima dolce metà (svizzera)?! Venite a scoprirlo il 5 aprile alle 21.00 al Sociale.

Biglietti e abbonamenti

Ingresso Platea

Intero €30 – ridotto under 25 / over 65 €27

Ingresso Galleria

Intero €25 – ridotto under 25 / over 65 €21

TEATRO SOCIALE DI LUINO

Corso XXV Aprile 11B, 21016 Luino (VA)

26 ottobre ore 20.15

Strade poetiche

Rusty Brass Band

26 ottobre ore 21.00

Venti di risate

Debora Villa

16 novembre ore 21.00

Age Pride

Alessandra Faiella – Produzione Teatro Franco Parenti

7 dicembre ore 21.00

Pojana e i suoi fratelli

Andrea Pennacchi

25 gennaio ore 21.00

L’amore scoppio’ dappertutto – Per Fabrizio De Andre’

Laura Marinoni

1° febbraio ore 21.00

Alfabeto delle emozioni

Stefano Massini

15 marzo ore 21.00

Balasso fa Ruzante

Natalino Balasso

5 aprile ore 21.00

Alta Cultura

Full House

www.claps.lombardia.it