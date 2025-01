All’Auditorium di Somma Lombardo film per tutti, la programmazione di febbraio

L’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo, in via Mameli 67, si prepara a regalare un febbraio ricco di appuntamenti grazie a una programmazione cinematografica variegata e coinvolgente. La rassegna offre al pubblico una selezione di pellicole italiane e internazionali, pensate per soddisfare tutti i gusti e le età.

Il mese si apre con “Diamanti”, l’ultima opera di Ferzan Ozpetek, un film che promette di affascinare gli spettatori con il suo stile visivo unico e la profondità narrativa. La pellicola, della durata di 135 minuti, è programmata per sabato 1 e 8 febbraio alle 21:00, con una replica pomeridiana domenica 2 e 9 febbraio alle 16:00.

La settimana successiva sarà il turno di “L’Abbaglio”, diretto da Roberto Andò. Questo film italiano di 128 minuti propone un racconto storico intrigante, ambientato tra misteri e intrighi che terranno il pubblico col fiato sospeso. Le proiezioni sono previste per sabato 15 febbraio alle 21:00 e domenica 16 febbraio alle 16:00. Anche in questo caso, il film è adatto a un pubblico sopra i 6 anni.

Per gli amanti delle storie ambientate in epoche passate, l’appuntamento è con “Napoli New York”, diretto da Gabriele Salvatores. La pellicola, della durata di 118 minuti, trasporta gli spettatori nella Napoli del secondo dopoguerra e racconta i sogni e le speranze di chi cercava fortuna oltreoceano. Il film sarà proiettato sabato 22 febbraio alle 21:00.

Infine, per i più piccoli e le famiglie, la programmazione si conclude con un tocco di avventura e divertimento grazie a “Sonic 3”, il terzo capitolo della saga dedicata al celebre riccio blu. Diretto da Jeff Fowler, il film è un concentrato di azione e comicità che saprà conquistare grandi e piccini. La proiezione è in programma domenica 23 febbraio alle 16:00 e ha una durata di 103 minuti.

I biglietti d’ingresso hanno un prezzo accessibile: 7 euro per il biglietto intero e 5 euro per quello ridotto. Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del grande schermo e condividere momenti di intrattenimento e cultura.