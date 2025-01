Altra delusione per la Varesina: il Chievo passa 3-2 a Venegono

(foto Facebook –A.C.ChievoVerona)

La Varesina è uscita sconfitta per 3-2 dalla sfida dello Stadium contro il Chievo. Le Fenici hanno disputato un ottimo primo tempo senza però trovare la stoccata vincente e prima dell’intervallo in vantaggio sono andati gli ospiti grazie ad un gol del bomber Andrea Brighenti. La squadra di mister Riccardo Allegretti in avvio di ripresa ha trovato anche il gol del raddoppio siglato da Fiorin. I gialloblù hanno continuato a premere e intorno al quarto d’ora hanno trovato anche il 3-0, grazie ad un gran gol di De Cerchio. La Varesina ha cercato di reagire e tra il 65’ e il 67’ Bertoli ha realizzato una doppietta che ha riaperto incredibilmente la partita. Le Fenici però non sono riuscite a dare seguito alla rimonta e così il Chievo ha centrato la sesta vittoria consecutiva e ha scavalcato proprio rossoblù che ora sono fuori dalla zona playoff.

Fischio d’inizio

La Varesina scende in campo con il 3-4-1-2 che prevede Sorrentino in porta, Pirola, Mapelli e Cosentino in difesa. In mezzo Guidetti e Gianola, mentre sulle corsie laterali agiscono Argint e Giorgi. In avanti Mauri gioca alle spalle di Guri e Bertoli. Il Chievo risponde con un 4-3-2-1. Tra i pali c’è Tosi, davanti a lui c’è il quartetto composto da Signorini, Uggè, Tobanelli e Trillò. I tre di centrocampo sono Danieli, Paulo Henrique e Prandini. In avanti De Cerchio e Fiorin sostengono l’unica punta Brighenti. Dirige l’incontro il signor Andrea Paccagnella di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Gennaro Apollaro di Rimini e da Jonas Blondon Nikenkeu Teulem di Parma.

Primo tempo

La prima situazione pericolosa della partita arriva al 12’, quando Mauri salta un paio si avversari e da posizione defilata sulla sinistra calcia sul primo palo, con Tosi che lo aspetta lì e blocca. Cinque minuti più tardi Argint mette un traversone per Bertoli, che schiaccia di testa da buona posizione, ma non riesce a dare sufficiente forza alla conclusione. Al 22’ ci prova Gianola con un destro dal limite, ma trova i guantoni di Tosi. Alla mezz’ora grandissima occasione per la Varesina con Mauri che mette un pallone invitante per Bertoli, il quale si avventa sulla sfera, ma la sua conclusione centra in pieno un attento Tosi. Al 40’ squillo del Chievo con De Cerchio che serve Fiorin tra le linee che con il destro calcia sul palo più vicino e trova Sorrentino che riesce a bloccare il pallone. Al 42’ il Chievo in vantaggio: Fiorin calcia dalla distanza e il suo tiro si ferma sui piedi di Brighenti che dal cuore dell’area calcia a botta sicura e batte un tutt’altro che perfetto Sorrentino. Al 45’ senza recupero si chiude la prima frazione di gara con gli ospiti che vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

Secondo tempo

Pronti, via e il Chievo va sul 2-0: Prandini calcia dal limite, colpisce un difensore delle Fenici e nel rimpallo la sfera termina sui piedi di Fiorin che da posizione centrale calcia e insacca. All’11 bell’azione di De Cerchio che porta il pallone fino al limite dell’area e poi scarica su Danieli che dopo un controllo calcia in diagonale con il destro, ma non inquadra di poco lo specchio della porta. Al 13’ De Cerchio porta palla al vertice sinistro dell’area, riesce ad accentrarsi e con il destro mira il palo più lontano e insacca il gol del 3-0. Al 18’ Brighenti riceve palla sul lato destro dell’area e calcia rasoterra con il pallone che esce di pochissimo. Al 20’ gol della Varesina con Bertoli che mette dentro di testa su un bel cross di Giorgi e fa 3-1. La formazione rossoblù si fionda di nuovo in avanti e Sali mette una palla precisissima per Bertoli che di testa segna il gol del 3-2. Passata la mezz’ora Trillò anticipa Mazia e si lancia verso la porta, ma una volta arrivato ai sedici metri lascia partire una conclusione debole facile preda di Sorrentino. La Varesina si avvicina la pareggio con Ghioldi che calcia dalla distanza e impegna Tosi e sulla respinta del portiere si avventa Gasparri, che però è molto defilato per poter segnare. A cinque dalla fine De Cerchio serve Brighenti che taglia sul primo palo e riesce a toccare la sfera che esce di poco. Al quarto di recupero Mazia mette giù un pallone in area e calcia debolmente, con la sfera che finisce debolmente tra le braccia di Tosi. Negli ultimissimi istanti Ghioldi riceve una sponda di Bertoli sugli sviluppi di un calcio di punizione e da posizione ravvicinata non riesce a calciare forte e la sua conclusione viene respinta dal portiere ospite. Al termine degli 8 minuti di recupero si chiude l’incontro con il Chievo che batte la Varesina per 3-2.

Al termine della gara è intervenuto il direttore generale della Varesina Massimiliano Di Caro che ha commentato così la sconfitta: «Sicuramente siamo di fronte ad uno dei momenti più complicati degli ultimi anni. Da questa situazione si esce prendendosi le proprie responsabilità e cercando di fare qualcosa in più dal punto di vista della concentrazione e dell’attenzione. Oggi nel primo tempo abbiamo anche fatto delle cose interessanti, abbiamo giocato bene. Però in questo momento serve giocare meno bene ed essere più concreti e cattivi, perché alla prima occasione prendiamo sempre gol e poi ci crolla il mondo addosso. Vorrei che i ragazzi capissero che da questo momento si esce lottando e mettendoci qualcosa in più e sicuramente non abbassando la testa, sperando che il momento passi da solo. Io mi aspetto che questa reazione ci sia. Sono molto arrabbiato e l’ho già detto negli spogliatoi, perché oggi abbiamo avuto una grande reazione e quella è la Varesina che voglio per tutta la gara e non per solo 20 minuti. Quando dico “i ragazzi” intendo non solo i calciatori, ma tutto il mondo Varesina, perché qui si tende spesso ad accontentarsi di quello che passa il convento e io questa situazione non la sopporto».