Alunni della primaria Marconi in gita tra i segreti del quartiere di Bizzozero

Il nuovo anno si è aperto con una nuova edizione del torur I segreti di Bizzozero, una speciale gita scolastica promossa da bizzozero.net per raccontare ai giovanissimi aneddoti e curiosità del quartiere in cui vivono.

Protagonisti dell’esperienza gli alunni di quarta della primaria Marconi (IC Varese 4), impegnati assieme alle loro insegnanti in questa passeggiata divertente, tra storia e natura.

Alcuni scatti d’epoca hanno mostrato ai ragazzi come fosse la scuola ad inizio ‘900, quando nella stessa area vi erano anche l’asilo e la sede comunale. A brevissima distanza si trovavano il torrente Riale, a cielo aperto, e la fermata del tram «che conduceva “a Varese” e non “in” Varese, dato che all’epoca Bizzozero era comune autonomo», racconta Raffaele Coppola che ha guidato i ragazzi in questo viaggio.

Tra le tappe l’antica chiesa di Santo Stefano, la tomba del partigiano Carletto Ferrari e la sua abitazione, il giro del centro storico, la scoperta della rizzada, delle corti contadine, dei ganci ancora in vista per l’attacco degli animali, le tracce di pozzi e fontane ormai dimenticati, i resti di dipinti e affreschi, la visita al castello, alla grotta di Lourdes e al lavatoio e infine al Circolo. Qui i ragazzi hanno scoperto lo stemma di Bizzozero e ottenuto l’attestato che ne certifica le conoscenze e li dichiara “autentici bizzozeresi”.

«Un riconoscimento che affida loro il compito di preservare in futuro questa storia e con essa l’identità del rione», spiega Coppola.