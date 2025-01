Ambulanze e carabinieri per una lite in famiglia a Lavena Ponte Tresa

Paura nella prima mattina di lunedì per una lite in famiglia avvenuta a Lavena Ponte Tresa. Il fatto è successo in centro, in via Marconi dove un uomo di 40 anni è finito in pronto soccorso in codice verde per le riferite riportate durante l’aggressione.

Sul posto, erano quasi le 8, sono intervenuti i carabinieri e anche diversi mezzi di soccorso sanitario: inizialmente l’uscita di ambulanza era in codice rosso, poi divenuto verde al momento del ricovero in ospedale al pronto soccorso di Luino.