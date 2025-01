Arriva divieto di alcol in strada a Varese: il Comune incontra gli esercenti per un patto di responsabilità

Oggi, a Palazzo Estense, si è tenuto un incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti degli esercenti del centro per discutere le misure in vista dell’entrata in vigore del provvedimento.

Il regolamento di Polizia urbana introduce da venerdì 24 gennaio il divieto di consumo in strada, trasporto e vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle 6, valido su tutto il territorio cittadino e per tutto l’anno. L’obiettivo è garantire una convivenza rispettosa tra i giovani ehe vogliono trascorrere la serata a Varese i residenti, promuovendo una maggiore sicurezza.

All’incontro erano presenti il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessore alla sicurezza Raffaele Catalano e i referenti di alcuni esercenti locali. «Il nostro intento è costruire un patto tra amministrazione, esercenti e altri soggetti coinvolti per una movida consapevole e sicura» ha dichiarato l’assessore Catalano.

L’assessora Perusin ha sottolineato che la preoccupazione principale riguarda l’uso improprio di alcolici da parte dei giovani. «I bar sono già adeguati alle norme vigenti, e già evitano che gli avventori bevano in strada con contenitori di vetro, per esempio. Inoltre, sono già loro stessi un importante “filtro al consumo eccessivo di alcool. Ciò che si vuole evitare è che i ragazzi si siedano in strada, in piazza o negli angoli della città con grandi quantità di birre comprate al supermercato, o da commercianti che le dando vita a una sorta di ‘picnic alcolico’ – ha spiegato – La vera rivoluzione del regolamento è che dopo le 22 sarà possibile consumare alcol solo nei locali autorizzati, un passo importante per migliorare la sicurezza e il decoro urbano».

Particolare attenzione d’ora in poi sarà però dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con iniziative rivolte soprattutto ai più giovani per contrastare l’abuso di alcol e promuovere comportamenti responsabili, più in linea con il nuovo regolamento urbano.

Tra le azioni in programma ci sono campagne di informazione e momenti di confronto con la comunità, per diffondere un messaggio di rispetto e benessere collettivo.