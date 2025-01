Assemblea d’Istituto a Corsi al Keynes: un successo che celebra il talento e la maturità degli studenti

Sabato 18 gennaio 2025 l’Istituto Keynes di Gazzada ha ospitato una nuova edizione dell’Assemblea d’Istituto a Corsi, un evento che ha ridefinito il concetto di assemblea scolastica. Questa iniziativa, simbolo di creatività e intraprendenza, ha messo in luce il talento e il senso di responsabilità degli studenti.

Ideata e organizzata dai rappresentanti d’istituto, la giornata ha coinvolto attivamente l’intera comunità scolastica. Gli studenti, protagonisti assoluti, si sono occupati di scegliere i temi da trattare, contattare e invitare professionisti esterni, gestendo l’organizzazione e trasformando l’evento in un’esperienza ricca e vivace.

A differenza delle tradizionali assemblee, questa giornata ha trasformato l’intero istituto in un mosaico di attività dove le aule hanno ospitato percorsi a tema. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di esplorare una vasta gamma di argomenti, da quelli tecnici come l’efficientamento energetico e il machine learning, a quelli culturali, tra cui la reinterpretazione di opere letterarie, un breve corso di cinese e un approfondimento sullo sviluppo del senso religioso nel mondo. Non sono mancati momenti pratici e creativi, come la realizzazione di un podcast e vivaci tornei sportivi che hanno animato la palestra. L’Assemblea ha inoltre offerto riflessioni su tematiche di grande attualità, quali le dipendenze, il funzionamento di un datacenter e le sfide della vita universitaria che attendono molti di loro.

Grazie alla preziosa collaborazione dei docenti che hanno saputo proporre lezioni fuori dall’ordinario, l’evento ha acquisito davvero un grande valore. In molti casi sono stati gli stessi studenti a vestire i panni degli insegnanti, mettendo a disposizione dei compagni più giovani le proprie conoscenze e passioni, in un virtuoso scambio di competenze e condivisione del sapere.

Uno degli aspetti più significativi è stato il forte senso di responsabilità condivisa, determinante per il successo della giornata. Gli organizzatori hanno affrontato con prontezza gli imprevisti dell’ultimo minuto: i più grandi hanno guidato i più giovani, orientandoli tra le numerose attività e accompagnandoli nelle aule designate quando necessario.

Questa giornata ha dimostrato come la scuola resti ancora oggi uno spazio significativo di crescita, creatività e condivisione.